Sciopero 19 marzo 2023 di Trenord in Lombardia: gli orari

Fine settimana di possibili disagi per chi deve prendere il treno in Lombardia a causa dello sciopero del 19 marzo 2023 del personale viaggiante di Trenord che rischia di generare ripercussioni anche sui treni regionali di Trenitalia. Tra l’altro proprio domenica 19 è prevista la celebre Stramilano che attira nel capoluogo migliaia di persone, molte delle quali potrebbero trovarsi in difficoltà per lo stop alla circolazione dei treni. Scopri nelle prossime righe gli orari dell’agitazione e se ci sono treni garantiti.

SCIOPERO TRENORD 19 MARZO 2023: ORARI E FASCE DI GARANZIA

Lo sciopero del 19 marzo 2023, indetto da Orsa Ferrovie, inizierà dalle ore 3:00 di domenica 19 e proseguirà fino alle ore 2:00 di lunedì 20, con possibili contraccolpi sulla circolazione ferroviaria in Lombardia e in particolare sul servizio regionale, suburbano e aeroportuale, che potrà pertanto subire variazioni e cancellazioni.

Poiché lo sciopero è in una giornata festiva, NON sono previste fasce orarie di garanzia.

Soltanto nel caso di cancellazione dei treni da e per l’aeroporto di Malpensa potranno essere istituiti autobus sostitutivi tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (senza fermate intermedie) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, con fermate a Varese e Gallarate. Chi necessita di raggiungere Malpensa molto rapidamente può verificare le tariffe del servizio taxi da Milano.

Importante: domenica 19 marzo, in occasione della Stramilano, la viabilità cittadina sarà modificata, pertanto le corse autobus sostitutive del servizio Malpensa Express – Milano Cadorna di domenica mattina (dalle 4:57 alle 13:06), che solitamente partono e arrivano in via Paleocapa 1 a Milano, partiranno e arriveranno presso la fermata della metropolitana M1 di Lampugnano. In particolare:

dalla n. 305 (Milano Cadorna partenza 4:57 – Malpensa T1 arrivo 5:34) alla n. 343 (Milano Cadorna partenza 12:57 – Malpensa T1 arrivo 13:34), con cadenzamento ogni mezzora;

dalla n. 312 (Malpensa T1 partenza 5.56 – Milano Cadorna arrivo 6:34) alla n. 342 (Malpensa T1 partenza 12:26 – Milano Cadorna arrivo 13:04), con cadenzamento ogni mezzora.

Le partenze e gli arrivi successivi avverranno come di consueto in via Paleocapa 1 (stazione di Milano Cadorna).

Naturalmente i viaggiatori sono invitati a informarsi sull’eventuale cancellazione di un treno specifico sia consultando il sito e l’app di Trenord che prestando attenzione agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni e alle informazioni in scorrimento sui monitor.

SCIOPERO 19 MARZO 2023 DI TRENORD IN LOMBARDIA: CONSEGUENZE NELLE REGIONI LIMITROFE

A causa dello sciopero del 19 marzo 2023 di Trenord anche i treni regionali di Trenitalia, in Lombardia e nelle regioni limitrofe, potranno subire variazioni, ad esempio quelli della linea Milano – Domodossola. Inoltre l’astensione dal lavoro del personale viaggiante potrà comportare modifiche al servizio prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Tuttavia i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, è fondamentale prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e attraverso siti, app e social network delle compagnie ferroviarie.