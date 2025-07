Sciopero 18 luglio 2025 mezzi pubblici: orari e città coinvolte

Ancora disagi nel settore dei trasporti con lo sciopero dei 18 luglio 2025 dei mezzi pubblici che però interessa solo alcune realtà locali. Prima della cosiddetta tregua estiva ce ne sarà un altro ancora più impattante il 26 luglio, tra l’altro coincidente con un’agitazione nazionale nel settore aereo. Ma andiamo a conoscere i dettagli dello sciopero del 18 luglio, con gli orari e le città coinvolte.

SCIOPERO 18 LUGLIO 2025 NORD EST TRASPORTI MONZA

Venerdì 18 luglio 2025 sciopera il personale di Nord Est Trasporti (NET), azienda di Monza che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano in diverse città della Lombardia. Tuttavia lo sciopero proclamato da AI Cobas riguarderà solamente il servizio a Monza città e quello delle linee extraurbane di Trezzo sull’Adda, con astensione dal lavoro dalle ore 18:00 alle ore 22:00. L’agitazione sindacale è stata indetta per diverse motivazioni, tra cui per richiedere il rispetto degli accordi in essere, dei processi aziendali e della prassi consolidata in merito all’utilizzo del personale di scorta, nonché per l’archiviazione delle relative sanzioni disciplinari e restituzione delle sanzioni già ingiustamente comminate ai conducenti che vi si attengono.

SCIOPERO 18 LUGLIO 2025 ATC, TROTTA E RICCITELLI LA SPEZIA

Sempre il 18 luglio 2025 si fermano pure gli autisti dei mezzi ATC Esercizio, Trotta Bus Services e Autoservizi Riccitelli che coprono La Spezia e provincia. Lo sciopero, proclamato dalle sigle Filt-Cgil, Uil Trasporti, Cobas e Ugl-Fna, avrà la durata di 4 ore e sarà organizzato con le seguenti modalità:

dalle ore 11:00 alle ore 15:00 sciopera sia il personale viaggiante che di officina;

sciopera sia il che di officina; il restante personale incrocia le braccia nelle ultime 4 ore del turno (compreso il personale delle biglietterie).

Alla fine dell’astensione potranno verificarsi ritardi in quanto il personale si presenterà ad assumere servizio nei vari depositi.

L’ultimo sciopero provinciale analogo proclamato dalle medesime sigle sindacali ha avuto un’adesione del 25,51% del personale aziendale comandato in servizio.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI ANCHE A CAMPOBASSO MA IL 19 LUGLIO

Nel fine settimana è previsto un altro sciopero dei mezzi pubblici, precisamente sabato 19 luglio 2025: la società SATI ha comunicato infatti che i sindacati Filt -Cgil, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro hanno proclamato una un’astensione dal lavoro della durata di 4 ore degli operatori di esercizio del trasporto pubblico nella città di Campobasso. Di conseguenza dalle ore 8:30 alle ore 12:30 non sarà garantita la regolarità delle corse. Il servizio riprenderà regolarmente al termine dello sciopero.