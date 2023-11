Sciopero 17 novembre 2023 bus, treni e voli: aggiornamento orari

L’ordinanza di precettazione firmata da Salvini ha ridotto a 4 ore, per il solo settore dei trasporti, lo sciopero del 17 novembre 2023 proclamato da Cgil e Uil contro la manovra del governo Meloni. “Ne prendiamo atto e annunciamo che lo sciopero nel trasporto pubblico locale e nelle ferrovie sarà soltanto dalle 9 alle 13“, hanno commentato i leader dei due sindacati. “Accettiamo la riduzione per tutelare i lavoratori che altrimenti sarebbero esposti a sanzioni economiche e penali“. Nei servizi della pubblica amministrazione e nella scuola, invece, lo sciopero avrà una durata di 8 ore o per l’intero turno di lavoro. Alla luce delle ultime modifiche, vediamo come sarà strutturato lo sciopero di venerdì 17 novembre nel settore dei trasporti (bus, treni e voli).

SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023 NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Lo sciopero generale dei settori pubblici e privati, indetto da Cgil e Uil per venerdì 17 novembre 2023, inizialmente doveva comprendere l’intero settore dei trasporti, interessando quindi TPL, ferrovie, aerei, trasporto marittimo, autostrade e Anas, per la durata di 24 ore. Questi, invece, gli orari aggiornati:

Trasporto Pubblico Locale (bus, tram, metro, ecc.): 4 ore dalle 9:00 alle 13:00 con modalità territoriali;

(bus, tram, metro, ecc.): 4 ore dalle 9:00 alle 13:00 con modalità territoriali; Ferrovie : 4 ore dalle 9:00 alle 13:00;

: 4 ore dalle 9:00 alle 13:00; Aerei : sciopero annullato;

: sciopero annullato; Trasporto marittimo : 4 ore dalle 9:00 alle 13:00;

: 4 ore dalle 9:00 alle 13:00; Autostrade e Anas: 4 ore dalle 9:00 alle 13:00.

A seguito dei rilievi presentati dalla Commissione di garanzia e dalla conseguente precettazione ordinata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, i sindacati hanno quindi deciso di annullare lo sciopero dei voli, anche perché il settore aereo ha in previsione un’altra grande agitazione sindacale nella giornata di venerdì 24 novembre, e di accettare la riduzione a sole 4 ore del TPL e dei treni.

SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023 BUS, TRAM E METROPOLITANE

Lo sciopero 17 novembre 2023 nell’ambito del trasporto pubblico locale è organizzato con modalità territoriali, nel rispetto delle fasce di garanzia che sono dovute in quanto giorno feriale. Ecco la situazione nelle grandi città:

a Milano lo sciopero del 17 novembre non riguarderà i servizi di trasporto di ATM. Pertanto tutte le linee metropolitane e di superficie funzioneranno regolarmente;

lo sciopero del 17 novembre non riguarderà i servizi di trasporto di ATM. Pertanto tutte le linee metropolitane e di superficie funzioneranno regolarmente; a Roma , dalle 9 alle 13, la protesta interesserà le reti di Atac e Roma Tpl, oltre che le attività di Roma Servizi per la Mobilità, mentre nella regione Lazio saranno coinvolte le linee di Cotral;

, dalle 9 alle 13, la protesta interesserà le reti di Atac e Roma Tpl, oltre che le attività di Roma Servizi per la Mobilità, mentre nella regione Lazio saranno coinvolte le linee di Cotral; a Torino la situazione è diversa perché il 17, in aggiunta allo sciopero di Cgil e Uil, è prevista un’agitazione aziendale di 24 ore indetta dal sindacato Fast – Confsal. Fino a nuova comunicazione è pertanto garantito il regolare svolgimento delle corse solamente nelle seguenti fasce orarie:

– servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15.00;

– servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle 8:00 e dalle 1:30 alle 17:30;

– servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Ulteriori agitazioni nel trasporto pubblico locale sono confermate a:

Firenze : società Autolinee Toscane (ex Ataf), 4 ore dalle 17:00 alle 21:00. Info qui;

: società Autolinee Toscane (ex Ataf), 4 ore dalle 17:00 alle 21:00. Info qui; Savona: società TPL Linea, 24 ore. Info qui.

Per informazioni sulle altre città invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.





SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023 TRENITALIA, ITALO, TRENORD

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di venerdì 17 novembre 2023 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS comprendente Trenitalia e Trenitalia Tper, ad esclusione del personale di Trenitalia del Piemonte. L’agitazione potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni qui con la lista dei treni nazionali e regionali garantiti.

Nella stessa giornata sciopererà pure il personale delle imprese cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri – Internavigatori, e, in Trentino Alto-Adige, il personale di SAD e il personale di Trentino Trasporti.

Anche i treni di Italo potranno fermarsi dalle 9:01 alle 13:00 del 17 novembre. Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, la società pubblicherà presto la lista dei treni garantiti. Ulteriori informazioni al numero (a pagamento) dell’assistenza telefonica 892020.

Per quanto riguarda invece Trenord, lo sciopero nazionale dalle 9 alle 13 non coinvolgerà il personale della società ferroviaria ma potranno aderirvi i lavoratori delle imprese che gestiscono le infrastrutture, ossia Ferrovienord e Gruppo FS Italiane, causando lo stesso ritardi e cancellazioni. Arriveranno comunque a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 9:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 10:00. Lo sciopero potrebbe interessare i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona, in tal caso saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie.

SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023 VOLI AEREI

Venerdì 17 novembre 2023, contrariamente alle intenzioni iniziali, non ci sarà alcuno sciopero dei voli per decisione dei sindacati Cgil e Uil dopo le trattative con la Commissione di garanzia. I disagi nel trasporto aereo sono però rinviati di una sola settimana perché venerdì 24 novembre è previsto un altro sciopero.



SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023: TRASPORTO MARITTIMO

A rischio sospensione i collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori dalle ore 9:00 alle 13:00 del 17 novembre 2023.



SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023 AUTOSTRADE E ANAS

Sciopererà anche il personale delle autostrade con possibile chiusura dei caselli con operatore fisico. Regolarmente aperti i caselli automatici e quelli con telepedaggio. Qui spieghiamo cosa succede ai caselli autostradali nelle giornate di sciopero.

Anas invece garantirà per l’intera giornata, nonostante lo sciopero, l’erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi del soccorso meccanico e della sicurezza stradale.