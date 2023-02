Sciopero 17 febbraio 2023 mezzi pubblici: gli orari garantiti

Venerdì 17 è da sempre una data ‘sfortunata’ e nel 2023 lo sarà a maggior ragione a causa dello sciopero nazionale del personale addetto al trasporto pubblico locale proclamato per il 17 febbraio 2023 dalle sigle USB Lavoro Privato e AL Cobas, al quale si uniranno altre agitazioni a carattere locale. Essendo un giorno feriale ci saranno comunque delle fasce orarie garantite, scopriamo pertanto tutte le informazioni più utili sullo sciopero del 17 febbraio 2023 dei mezzi pubblici.

SCIOPERO 17 FEBBRAIO 2023 A MILANO

A Milano lo sciopero di venerdì 17 febbraio 2023 potrebbe provocare ritardi e cancellazioni dei mezzi ATM (metropolitana, tram e bus) dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. L’astensione dal lavoro potrebbe avere conseguenze anche sul servizio della funicolare Como-Brunate dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 17 FEBBRAIO 2023 A ROMA

A Roma la protesta del 17 febbraio interesserà sia ATAC (anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in subaffidamento) che Roma TPL. Per bus, tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle saranno possibili stop nelle fasce orarie dalle 8:30 alle 17:00 e poi dalle 20:00 a fine servizio. Possibili ripercussioni anche sul servizio notturno, in particolare nella notte tra giovedì e venerdì saranno a rischio le linee di bus N, mentre nella notte successiva le linee N saranno regolari con possibili stop per le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24:00 e sulle corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Ancora venerdì 17, sempre dalle 8:30 alle 17:00 e poi dalle 20:00 a fine servizio, lo sciopero interesserà anche le linee Cotral: bus extraurbani e ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 17 FEBBRAIO 2023 A TORINO

Ripercussioni sul trasporto pubblico locale anche a Torino, tuttavia venerdì 17 febbraio 2023 il servizio sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie:

servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

servizio extraurbano, servizio ferroviario SfmA Venaria-Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Tra le ore 15:00 e le ore 18:00 potrebbero però non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa.

servizio ferroviario Sfm1 Rivarolo-Chieri: dalle ore 6:00 alle ore 9.00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 17 FEBBRAIO 2023 A NAPOLI

A Napoli l’eventuale interruzione del servizio ANM per lo sciopero del 17 febbraio 2023 verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

linee di superfice (tram, bus, filobus) : il servizio sarà garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine;

: il servizio sarà garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Le ultime partenze verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine; metro Linea 1 : prima corsa mattutina da Piscinola ore 6:36 e da Garibaldi ore 7:16. In caso di adesione, ultima corsa mattutina da Piscinola ore 9:12 e da Garibaldi ore 9:16. Il servizio riprenderà poi con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:12 e da Garibaldi ore 17:52. L’ultima corsa serale sarà garantita da Piscinola ore 19:36 e da Garibaldi alle ore 19:40;

: prima corsa mattutina da Piscinola ore 6:36 e da Garibaldi ore 7:16. In caso di adesione, ultima corsa mattutina da Piscinola ore 9:12 e da Garibaldi ore 9:16. Il servizio riprenderà poi con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:12 e da Garibaldi ore 17:52. L’ultima corsa serale sarà garantita da Piscinola ore 19:36 e da Garibaldi alle ore 19:40; funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 9:20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso, attivo il servizio navetta NC che seguirà le fasce di garanzia dei bus. Maggiori informazioni qui.

Per informazioni sullo sciopero 17 febbraio 2023 nelle altre città vi invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.

SCIOPERO 17 FEBBRAIO 2023: ALTRE INTERRUZIONI

STIE Milano e Lombardia: 24 ore. Info qui.

AMAG Alessandria: 4 ore dalle 8:30 alle 12:30. Info qui.

SETA bacino di Reggio Emilia: 4 ore dalle 18:00 a fine servizio. Info qui.

START Romagna bacino di Forlì e Cesena: 4 ore dalle 17:30 alle 21:30. Info qui.

Autolinee Toscane: 24 ore con varie modalità. Info qui.

Busitalia Umbria: 4 ore dalle 17:30 alle 21:30. Info qui.

EAV Napoli e Campania: 24 ore. Info qui.

Autolinee Scoppio Bari e provincia: 24 ore.

STP Bari e provincia: 24 ore. Info qui.

Ferrovie Appulo-Lucane: 5 ore dalle 15:35 alle 20:35. Info qui.