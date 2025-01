Sciopero 17 – 18 gennaio 2025 mezzi pubblici: città e orari

Sembrava una settimana tranquilla nei trasporti e invece nelle ultime ore sono state annunciate due agitazioni sindacali a livello locale che potrebbero creare disagi in Romagna e nel nord della Sardegna. Pertanto se abiti in quelle zone, o se devi raggiungerle per lavoro o per turismo, leggi con attenzione le informazioni sullo sciopero del 17 e 18 gennaio 2025 dei mezzi pubblici per evitare di restare a piedi.

SCIOPERO 17 GENNAIO 2025 FORLÌ, CESENA E RAVENNA

Venerdì 17 gennaio 2025 si ferma il personale di Start Romagna nei bacini di Forlì-Cesena e Ravenna per effetto dello sciopero di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro e Usb Lavoro Privato. A Ravenna l’astensione dal lavoro riguarda solamente la linea 149 da e per Cesena e la linea 156 da e per Forlì.

Il servizio sarà garantito solo nelle seguenti fasce orarie:

Forlì-Cesena : dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00

: dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00 Ravenna (solo linee 149-156): dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00.

In occasione dell’ultimo sciopero aziendale l’adesione sul bacino di Forlì-Cesena è stata pari al 70,31%. Si prevede pertanto un’alta percentuale di corse cancellate.

SCIOPERO 18 GENNAIO 2025 SASSARI

Il giorno successivo, sabato 18 gennaio 2025, sciopera invece il personale sedi e depositi della società ARST in provincia di Sassari. L’agitazione, proclamata da Faisa-Cisal, nasce per la non concessione delle ferie accumulate.

I servizi ferroviari e la MetroSassari si fermeranno dalle 18:00 alle 22:00.

e la si fermeranno dalle 18:00 alle 22:00. Gli autobus urbani ed extraurbani si fermeranno invece dalle 18:30 alle 22:30.

Non sono previste fasce di garanzia.

ALTRI SCIOPERI DEI MEZZI PUBBLICI A GENNAIO 2025

Nelle restanti settimane di gennaio 2025 sono previsti altri scioperi dei mezzi pubblici a livello locale che interesseranno diverse città d’Italia, inclusa Milano. Ecco il calendario: