Mezzi pubblici, no grazie: 7 italiani su 10 preferiscono l’auto

Per perseguire l’obiettivo di una mobilità sempre più sostenibile si cerca in tutti i modi di incentivare l’uso dei mezzi pubblici al posto dell’automobile. Missione apprezzabile, per carità, tuttavia in Italia la maggior parte dei cittadini, 7 su 10 secondo una recente indagine, preferisce ancora spostarsi con l’auto: un po’ per abitudine, molto per comodità e, motivi da non sottovalutare, per mancanza di collegamenti efficienti e scarsa puntualità dei mezzi di linea. In effetti ci sono vaste zone d’Italia nelle quali la copertura dei mezzi pubblici è ancora insufficiente e rende praticamente ‘obbligatorio’ l’uso dell’auto.

PERCHÉ 7 ITALIANI SU 10 PREFERISCONO L’AUTO AI MEZZI PUBBLICI

L’indagine in questione è stata realizzata da Nielsen, per Prima Assicurazioni, chiedendo ai partecipanti se preferiscono spostarsi con l’auto o con i mezzi pubblici. Ebbene, il 69,8% degli intervistati ha risposto indicando la prima opzione, e di questi il 26,7% ha additato la mancanza di collegamenti efficienti per le tratte periferia-centro come il principale motivo che li costringe a utilizzare soluzioni alternative a treni, tram e metro. Per il 18%, il maggior deterrente all’utilizzo del trasporto pubblico sarebbe invece rappresentato dai ritardi e dalle lunghe attese. Meno significativi altri fattori, come il costo dei biglietti (troppo elevato per il 10% delle persone coinvolte nell’indagine) e una mancanza di comfort e servizi adeguati (15%).

CHI PREFERISCE I MEZZI PUBBLICI LO FA PER LE DIFFICOLTÀ A CIRCOLARE NEI CENTRI CITTÀ

Viceversa, solo il 23,5% ha affermato di preferire gli spostamenti sui mezzi pubblici. Le motivazioni sono legate principalmente alle difficoltà di circolare e parcheggiare nei centri città con la propria auto o moto (8,9%) e alla possibilità di sfruttare in maniera produttiva il tempo trascorso sul mezzo, potendo evitare di mettersi alla guida (7%). Inoltre per il 7,6% degli intervistati lo spostamento su trasporto pubblico rappresenta una scelta sostenibile dal punto di vista ambientale. Tre persone su dieci hanno dichiarato che anche per le proprie vacanze estive, la sostenibilità rimane un fattore determinante nella scelta del mezzo di trasporto da utilizzare.

MILLENNIALS E GENERAZIONE Z ‘SOSTENIBILI’ SOLO A PAROLE

Questa indagine segue un’altra di Stellantis, realizzata qualche mese fa, secondo cui il 67% dei Millennials (la generazione dei nati tra l’inizio degli anni ’80 e la metà degli anni ’90) sarebbe disposto ad abbandonare l’auto privata in favore di soluzioni di trasporto alternative, mentre solo il 47% della Generazione Z (i nati tra la fine degli anni ’90 e la prima decade degli anni 2000) condivide questa inclinazione. Tuttavia, nonostante il 75% della platea in questione abbia espresso interesse per opzioni di trasporto ecologiche, solo una piccola percentuale ha già adottato cambiamenti significativi nel proprio stile di vita, confermando in parte quanto affermato dallo studio più recente.