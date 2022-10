Sciopero 16 ottobre 2022 treni Emilia Romagna: orari e fasce di garanzia

Le info sullo sciopero 16 ottobre 2022 dei treni in Emilia Romagna con gli orari dell'agitazione sindacale e le eventuali fasce di garanzia

Lo sciopero del 16 ottobre 2022 dei treni TPER-Trenitalia in Emilia Romagna rischia di condizionare il trasporto regionale nella giornata di domenica, solitamente dedicata alle gite fuori porta e ai piccoli spostamenti tra comuni e province limitrofe. Sono infatti previste variazioni e cancellazioni, per cui sarà meglio informarsi sugli orari dello sciopero e sulle eventuali fasce di garanzia.

SCIOPERO 16 OTTOBRE 2022 TRENI TPER EMILIA ROMAGNA: LE RAGIONI DELL’ASTENSIONE

Lo sciopero di domenica 16 ottobre 2022 del personale mobile TPER-Trenitalia in Emilia Romagna è stato proclamato da due diverse sigle sindacali, Faisa-Cisal e Fast-Confsal, con le seguenti motivazioni.

Faisa-Cisal lamenta la perdurante e totale indifferenza della società Trenitalia-TPER nei confronti dello stesso sindacato e delle problematiche riguardanti l’apertura delle procedure di raffreddamento che hanno già portato ad altri scioperi precisamente il 5 giugno, il 10-11 luglio e il 18-19 settembre 2022.

Anche Fast-Confsal ha preso atto che Trenitalia-Tper non ha ancora avviato un’analisi oggettiva rispetto alle criticità sui temi riguardanti l’apertura delle procedure di raffreddamento del personale mobile, che si sono concluse con esito negativo già dallo scorso mese di maggio. Anche in questo caso si tratta del quarto sciopero.

SCIOPERO 16 OTTOBRE 2022 TRENI EMILIA ROMAGNA: GLI ORARI

In occasione dello sciopero del 16 ottobre 2022 dei treni in Emilia Romagna, ambedue le sigle osserveranno lo stesso orario di astensione dal lavoro:

23 ore di sciopero dalle 3:31 di domenica 16 ottobre 2022 alle 2:30 di lunedì 17 ottobre 2022.

Durante l’orario dell’agitazione saranno garantiti solamente i treni che, con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destinazione entro un’ora dall’inizio dello sciopero stesso (cioè entro le 4:31 del mattino di domenica 16 ottobre). Mentre i treni che abbiano arrivo a destinazione successivamente a un’ora dall’inizio dello sciopero potranno essere soppressi oppure garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione utile.

SCIOPERO 16 OTTOBRE 2022 TRENI EMILIA ROMAGNA: FASCE DI GARANZIA

Nelle giornate di sciopero Trenitalia-TPER istituisce servizi minimi di trasporto, assicurando la normale circolazione dei treni regionali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, cioè dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali.

Essendo tuttavia quello del 16 ottobre 2022 uno sciopero che si svolge essenzialmente di domenica, concludendosi nelle primissime ore di lunedì, non saranno previste fasce di garanzia. Per cui le probabilità che si verifichino ritardi, variazioni e cancellazioni sono parecchio alte. Informazioni in tempo reale saranno disponibili sul sito, sulla app e sui social di Trenitalia e di TPER, oltre che direttamente nelle stazioni.