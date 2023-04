Sciopero 14 aprile 2023 dei treni: orari e fasce di garanzia

Treni a rischio venerdì 14 aprile 2023 per lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord proclamato da varie sigle sindacali. L’astensione dal lavoro durerà 8 ore e potrà comportare ritardi e cancellazioni anche dopo la fine dello sciopero. Nelle prossime righe trovi maggiori informazioni sugli orari e sulle eventuali fasce di garanzia.

SCIOPERO 14 APRILE 2023 TRENI DI TRENITALIA

I treni di Trenitalia risentiranno dello sciopero dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del 14 aprile 2023, con possibili modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Essendo lo sciopero collocato al di fuori delle canoniche fasce orarie di garanzia (6-9 e 18-21 dei giorni feriali) il trasporto regionale potrebbe risultare particolarmente penalizzato, a differenza dei treni nazionali (leggi la lista dei treni nazionali garantiti). Ricordiamo che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO TRENI 14 APRILE 2023: TRENITALIA TPER

Venerdì 14 aprile 2023 si ferma anche il personale di Trenitalia Tper, la società ferroviaria, parte del gruppo Ferrovie dello Stato, che gestisce il trasporto a bordo dei treni nella regione Emilia-Romagna. Gli orari dello sciopero sono sempre gli stessi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, tuttavia i disagi potranno iniziare prima e terminare dopo. Per capire quali treni saranno cancellati raccomandiamo di prestare particolare attenzione alle notizie diffuse tramite i siti, le app e i social di Trenitalia e Trenitalia Tper. In alternativa si può contattare il numero verde gratuito 800.89.20.21 o chiedere informazioni direttamente nelle biglietterie delle stazioni.

SCIOPERO DEL 14 APRILE 2023 TRENI DI TRENORD

I sindacati USB lavoro privato, SGB e CUB Trasporti hanno proclamato uno sciopero per venerdì 14 aprile 2023 che dalle 9:00 alle 17:00 riguarderà anche il personale di Trenord. L’azienda segnala che in analoghe circostanze le adesioni allo sciopero non sono state significative, pertanto non si prevedono interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno comunque comunicate con tempestività. Il servizio aeroportuale sarà in ogni caso garantito come segue: