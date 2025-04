Sciopero 13 aprile 2025 Genova e Palermo: orari dello stop

Share on:

Contrariamente alle notizie diffuse da alcuni media, venerdì 11 aprile non c’è stato nessuno sciopero dei mezzi pubblici. Cosa che invece si verificherà domenica 13 aprile a causa dell’agitazione sindacale prevista nelle città di Genova (in realtà fin dalla sera del 12) e Palermo, con possibili disagi per chi si sposta con bus, tram e metro. Scopriamo, dunque, gli orari dello sciopero del 13 aprile 2005 a Genova e Palermo.

ORARI SCIOPERO 12 – 13 APRILE 2025 A GENOVA

L’organizzazione sindacale Or.Sa. Autoferro Tpl ha proclamato uno sciopero del personale viaggiante di AMT della durata di 4 ore nella fascia serale dalle ore 22:30 di sabato 12 aprile alle ore 2:30 di domenica 13 aprile 2025. Alla luce di ciò, il servizio sarà organizzato nel seguente modo:

in ambito urbano (città di Genova) il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap;

(città di Genova) il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap; in ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Attenzione: su questa astensione dal lavoro pende una richiesta di rimodulazione da parte della Commissione di garanzia degli scioperi, pertanto c’è la possibilità che venga annullata o rinviata. Consulta il sito di AMT per eventuali aggiornamenti.

ORARI SCIOPERO 13 APRILE 2025 A PALERMO

Domenica 13 aprile 2025 potrebbero fermarsi anche i mezzi pubblici di Palermo a causa dello sciopero AMAT dalle 8:30 alle 17:30 e dalle 20:30 alle 23:59, indetto dal sindacato CUB Trasporti.

L’agitazione si svolge al di fuori delle consuete fasce orarie di garanzia (5:30 – 8:30 e 17:30 – 20:30), per cui con ogni probabilità non ci saranno corse garantite. L’effettuazione delle corse dipenderà dall’effettiva adesione del personale allo sciopero. Ma essendo coinvolto un importante sindacato di base, è attesa una buona partecipazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Amat o telefonando al numero 091.350111, attivo 24 ore.

ALTRI SCIOPERI DEI MEZZI PUBBLICI AD APRILE 2025

Il mese di aprile 2025 vede meno scioperi del solito perché la settimana di Pasqua è protetta dal periodo di garanzia che viene attivato in occasione delle più importanti festività. Non manca comunque qualche agitazione: