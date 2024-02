Sciopero 12 febbraio 2024 dei treni: orari e fasce di garanzia

La settimana inizia con uno sciopero dei treni che riguarda tutte le imprese del settore, con impatto sui viaggiatori dei convogli di Trenitalia, Italo e Trenord. Si fermano anche i lavoratori del trasporto merci e quelli di Rfi, la società che si occupa della gestione della rete e delle infrastrutture ferroviarie. Lo sciopero del 12 febbraio 2024 è stato proclamato dai sindacati di base Cub e Usb che protestano per il rinnovo del contratto, vediamo nel dettaglio gli orari e le eventuali fasce di garanzia.

SCIOPERO 12 FEBBRAIO 2024 TRENITALIA E TRENORD

Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di lunedì 12 febbraio 2024 i treni possono dunque subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Non sono previste modifiche per i treni a lunga percorrenza di Trenitalia. Invece il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale di Trenord sono a rischio. Poiché l’agitazione si svolge al di fuori delle fasce di garanzia istituite per legge (6:00-9:00 e 18:00-21:00) non ci sono treni regionali garantiti. Inoltre lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Per ulteriori informazioni sui collegamenti e sui servizi controllate le app di Trenitalia e Trenord, la sezione Infomobilità di Trenitalia.com e gli altri siti trenitaliatper.it e trenord.it. Disponibile anche il numero verde gratuito 800.89.20.21.

SCIOPERO 12 FEBBRAIO 2024 ITALO

La società che gestisce i treni di Italo, in vista dello sciopero previsto dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del 12 febbraio, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Maggiori informazioni chiamando il call center 060708.

SCIOPERO 12 FEBBRAIO 2024 DEI TRENI SAD E TRENTINO TRASPORTI

Infin dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di lunedì 12 febbraio 2024 è in corso uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale al quale ha aderito il personale di SAD e Trentino Trasporti. I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido possono subire variazioni, così come i treni di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.