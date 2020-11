Sanificazione auto: l’EPA approva un trattamento contro il Coronavirus

L’EPA approva un trattamento per la sanificazione auto contro il Coronavirus: perché negli USA se ne parla tanto

La sanificazione auto con l’emergenza Coronavirus è diventato un servizio obbligatorio per tutte le aziende (anche chi utilizza l’auto per lavoro). Negli ultimi mesi si è fatta molta confusione tra sanificazione, disinfezione e igienizzazione, di cui parliamo in questo articolo. Anche perché non sempre il termine sanificazione auto viene usato secondo le linee guida sanitarie ufficiali. Negli USA però l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente ha approvato un trattamento contro il Coronavirus che la rete di concessionari Mitsubishi effettua sulle auto dei clienti.

SANIFICAZIONE AUTO: L’EPA APPROVA IL TRATTAMENTO OFFERTO DA MITSUBISHI

Si tratta di uno spray disinfettante e deodorante non abrasivo, antimicrobico senza contatto utilizzato sugli interni dei veicoli approvato dall’EPA per uccidere il virus SARS-CoV-2, spiega una nota ufficiale di Mitsubishi North America. La notizia – almeno negli USA – è rilevante poiché Mitsubishi Motors afferma di essere il primo e unico OEM a implementare questo servizio su scala nazionale. Il trattamento Diamond Premium Care agisce uccidendo il 99,9% dei virus e batteri che popolano gli interni delle automobili e circolano attraverso i sistemi HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning).

SANIFICARE L’AUTO IN CONCESSIONARIA

Elimina gli odori alla fonte, senza utilizzare prodotti chimici abrasivi come candeggina o agenti mascheranti profumati. Queste sono le promesse del Costruttore. Per l’applicazione interna, il trattamento senza coloranti viene applicato direttamente a spruzzo sulle superfici del veicolo. Mentre nel sistema di ventilazione HVAC è applicato attraverso la presa d’aria esterna, consentendogli di arrivare fino all’abitacolo. Per un veicolo di dimensioni standard, il trattamento può essere completato in circa 10 minuti. Leggi qui tutti i trattamenti contro il Coronavirus e la loro efficacia.

SANIFICAZIONE AUTO: LE DIRETTIVE PER LE OFFICINE

“Diamond Premium Care è uno strumento raro nella lotta contro COVID-19. Offre tranquillità al guidatore di qualsiasi veicolo, ma è particolarmente prezioso per coloro che hanno una maggiore esposizione, sia che derivi dalla condivisione regolare del proprio veicolo con altri o dal rischio diretto di esposizione sul lavoro a COVID-19 “, afferma Scott Smith, vicepresidente post-vendita di MMNA. Mitsubishi North America offrirà il servizio a qualsiasi veicolo anche di marca diversa. Leggi qui come devono essere igienizzate le auto che entrano in officina.