Ryanair aumenta dimensioni bagaglio gratuito: cosa cambia?

Ryanair ha recentemente annunciato un’importante novità per i suoi passeggeri: l’aumento delle dimensioni del bagaglio a mano gratuito, in linea con le nuove direttive europee in materia di trasporto aereo. Questa decisione, che entrerà in vigore nelle prossime settimane, rappresenta una svolta significativa per chi viaggia leggero e cerca di evitare costi aggiuntivi. Ma cosa cambia esattamente per i viaggiatori e come si inserisce questa modifica nel contesto delle normative europee?

RYANAIR: COME CAMBIANO LE MISURE DEL BAGAGLIO GRATUITO?

Attualmente, Ryanair consente di portare a bordo un bagaglio a mano gratuito con dimensioni massime di 40 x 25 x 20 cm, pari a un volume di 20 litri, da sistemare sotto il sedile del passeggero. Con il nuovo aggiornamento, la compagnia irlandese ha deciso di incrementare la larghezza di 5 cm, portando le dimensioni a 40 x 30 x 20 cm, per un volume totale di 24 litri. Questo aumento del 20% offre ai passeggeri la possibilità di portare con sé qualche indumento o accessorio in più, come un maglione, un paio di scarpe di ricambio o piccoli oggetti personali, senza dover ricorrere a tariffe extra. Il limite di peso rimane invariato a 10 kg, garantendo così un equilibrio tra praticità e gestione degli spazi a bordo.

L’UE VUOLE ARMONIZZARE LE REGOLE SUI BAGAGLI A MANO

Questa mossa di Ryanair si inserisce in un contesto più ampio di armonizzazione delle regole sui bagagli a mano nell’Unione Europea. La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha infatti approvato il 24 giugno 2025 una proposta per standardizzare le dimensioni dei bagagli gratuiti, prevedendo il diritto per ogni passeggero di portare a bordo due bagagli senza costi aggiuntivi: uno zaino di dimensioni minime 40 x 30 x 15 cm e un secondo bagaglio (come un trolley) con dimensioni complessive non superiori a 100 cm (lunghezza + larghezza + altezza) e un peso massimo di 7 kg. La proposta, che attende ancora l’approvazione definitiva del Parlamento e il consenso del Consiglio dell’UE, mira a ridurre la confusione per i viaggiatori e a garantire uniformità tra le compagnie aeree. Ryanair, con le sue nuove dimensioni, supera leggermente lo standard minimo europeo, offrendo un vantaggio competitivo e dimostrando una certa flessibilità rispetto alle future normative.

NUOVE DIMENSIONI BAGAGLIO A MANO RYANAIR: DA QUANDO?

Tuttavia, è importante sottolineare che questa modifica di Ryanair riguarda esclusivamente il bagaglio gratuito da collocare sotto il sedile. I trolley o i bagagli più grandi destinati alle cappelliere rimangono soggetti a tariffe aggiuntive, come previsto dall’opzione Priorità & 2 Bagagli a Mano (dimensioni massime 55 x 40 x 20 cm, 10 kg). Questo aspetto ha sollevato alcune critiche, con il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, che ha espresso perplessità sulla proposta europea, avvertendo che l’inclusione di due bagagli gratuiti potrebbe portare a un aumento delle tariffe dei biglietti per compensare i costi.

Dal punto di vista pratico, l’adeguamento di Ryanair non sarà immediato: la compagnia sta aggiornando i misuratori di bagagli (i cosiddetti sizer) negli aeroporti, un processo che richiederà alcune settimane. Nel frattempo, i passeggeri sono invitati a verificare le informazioni aggiornate sul sito ufficiale di Ryanair, dove le vecchie dimensioni sono ancora indicate.

L’aumento delle dimensioni del bagaglio a mano gratuito rappresenta senz’altro una notizia positiva per i viaggiatori Ryanair, che potranno beneficiare di maggiore spazio senza costi aggiuntivi. Tuttavia, la proposta europea, se approvata, potrebbe portare ulteriori cambiamenti, rendendo i viaggi aerei più uniformi ma potenzialmente più costosi. Per ora, chi vola con Ryanair può iniziare a pianificare il prossimo viaggio con qualche centimetro in più a disposizione.