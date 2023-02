Roma: domenica ecologica rinviata a dopo le Elezioni

Come da calendario il 5 febbraio 2023 era previsto il blocco del traffico a Roma per l’attuazione della quarta delle cinque ‘domeniche ecologiche’ previste nella stagione invernale 2022 – 2023, con divieto totale di circolazione per il traffico privato nella Ztl Fascia Verde. Tuttavia Il Comune di Roma ha deciso di rinviare la domenica ecologica del 5 febbraio a causa delle imminenti Elezioni regionali nel Lazio, scopriamo cos’è successo.

ROMA: DOMENICA ECOLOGICA DEL 5 FEBBRAIO 2023 RINVIATA

Sul sito del Campidoglio leggiamo infatti che in vista delle Elezioni regionali programmate per il 12 e 13 febbraio 2023 si rende necessario riprogrammare la domenica ecologica prevista per il 5 febbraio, così da consentire il regolare svolgimento della campagna elettorale. Insomma, ubi maior minor cessat. L’appuntamento elettorale – puntualizza la nota del Comune – non prevedibile al momento della calendarizzazione delle giornate di blocco del traffico, ha richiesto questa decisione (condivisa con il Prefetto di Roma) così da bilanciare l’interesse alla tutela ambientale con l’informazione e il confronto delle urne. Per fortuna la quarta delle cinque domeniche ecologiche non è cancellata ma solo rinviata: verrà infatti recuperata domenica 26 febbraio 2023, sempre con le medesime modalità.

DOMENICHE ECOLOGICHE ROMA 2023: ORARI DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

In occasione della prossima domenica ecologica a Roma che, a questo punto, si terrà il 26 febbraio 2023, il divieto totale di circolazione in Fascia Verde per il traffico privato (con deroghe) sarà attivo nei seguenti orari:

dalle 7:30 fino alle 12:30;

dalle 16:30 fino alle 20:30.

Le deroghe riguardano principalmente veicoli elettrici o ibridi, veicoli alimentati a metano, a Gpl o Bi-Fuel (con motori almeno Euro 3 benzina + Gpl o benzina + metano), veicoli con motore a benzina Euro 6, ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi, mezzi in sharing e quelli al servizio delle persone con disabilità, mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi.

Dopo quella del 26 febbraio la quinta e ultima domenica ecologica di Roma per quest’inverno si svolgerà il 26 marzo 2023.

ROMA: CHE COS’È LA FASCIA VERDE

Come più volte ripetuto, il blocco del traffico a Roma in occasione delle domeniche ecologiche riguarda la circolazione nella cosiddetta Fascia Verde, ossia la zona a traffico limitato che comprende buona parte del territorio comunale all’interno del Grande Raccordo Anulare, i cui confini sono peraltro cambiati recentemente. Le regole strutturali della Fascia Verde prevedono il divieto permanente di accesso e di circolazione dal lunedì al sabato h24 per gli autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, per gli autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3 e per i ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina pre-Euro 1 ed Euro 1 e a gasolio pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.