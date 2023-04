Roma: car e scooter sharing anche all’esterno del GRA

Roma Capitale si appresta ad ampliare l’area operativa dei servizi di car sharing e scooter sharing, estendendola all’esterno del GRA (Grande Raccordo Anulare). Si tratta di un’importante novità per i fruitori dei veicoli in condivisione, che avranno dunque la possibilità di utilizzarli anche nei quartieri periferici e sul litorale. La novità è compresa nelle nuove linee guida per lo svolgimento del servizio di car e scooter sharing a flusso libero, che saranno in vigore entro la fine del mese di aprile 2023.

CAR SHARING E SCOOTER SHARING DI ROMA ESTESI FINO AL LITORALE

Tra le principali modifiche approvate dalla Giunta capitolina figura quindi il perimetro di esercizio entro cui si possono prelevare e parcheggiare le auto e le moto del servizio di noleggio condiviso, che con la piena applicazione delle linee guida 2023 comprenderà anche aree esterne al Grande Raccordo Anulare.

In particolare, per quanto riguarda i servizi di car sharing, la nuova area operativa minima di esercizio non può essere inferiore a 80 kmq, all’interno delle zone 1, 2, 3, 4 e 6 del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), per gli operatori che impiegano autoveicoli a motorizzazione termica o ibrida; e 60 kmq, sempre nelle zone 1, 2, 3, 4 e 6 del PGTU, per gli operatori con flotta interamente a trazione elettrica. Inoltre i servizi devono essere integrabili a future piattaforme MaaS (Mobility as a Service).

Ricordiamo che a Roma è disponibile il servizio car sharing di Roma Capitale e quello degli operatori privati Share Now ed Enjoy. Lo scooter sharing è gestito invece da eCooltra e Zig Zag, mentre Acciona ha da poco ritirato la sua flotta.

ROMA: SOCIETÀ CAR E SCOOTER SHARING TORNANO A PAGARE IL CANONE

Un’altra novità riguarda il ripristino del canone per gli operatori. Dopo lo stop per la pandemia, gli operatori di car e scooter sharing tornano infatti a pagare il canone a Roma Capitale: 2.400 euro a vettura per le full hybrid e mild hybrid e 1.500 euro per le plug-in hybrid, mentre per i veicoli elettrici non è previsto alcun canone. Sono inoltre previsti sconti per gli operatori che estendono il servizio di sharing sulla più vasta area possibile.

“L’approvazione di questo provvedimento”, ha commentato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, “è in coerenza con la filosofia con cui sono stati redatti anche i nuovi regolamenti per la circolazione dei monopattini e delle e-bike: la massima diffusione dei mezzi in condivisione in tutta la città e non soltanto nel centro storico e vie limitrofe. Uno degli obiettivi prioritari della nostra amministrazione è la riduzione delle auto di proprietà e la sharing mobility è una parte strategica per raggiungere questo scopo, perché rende non più indispensabile avere un veicolo privato, ma lega il possesso del mezzo al suo effettivo utilizzo”.

CAR SHARING ROMA: NUOVA OFFERTA DI LUNGO NOLEGGIO

A margine delle nuove linee guida segnaliamo un’offerta che riguarda i clienti del servizio car sharing di Roma Capitale con contratto individuale o famiglia: la possibilità di viaggiare, dal 1° aprile e fino al 30 settembre 2023, con la formula di lungo noleggio.

In pratica si può prenotare una qualsiasi vettura, ad esclusione dei furgoni, a partire da 80 euro per 48 ore minime di utilizzo e fino a un massimo di 15 giorni consecutivi. Ogni successivo blocco di 24 ore ha un costo di 40 euro. Alla tariffa giornaliera va poi aggiunta quella chilometrica di 0,15 euro a km e il pagamento viene effettuato a fine noleggio. Per prenotare è sufficiente inviare un’email 7 giorni prima della partenza a carsharing@romamobilita.it, indicando le proprie necessità. In caso di restituzione anticipata del veicolo (oltre 24 ore rispetto alla richiesta di prenotazione) si applica uno sconto del 50% sul costo di prenotazione residua (ad esempio su 24 ore residue: 20 euro anziché 40).