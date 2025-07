Roma: aumento biglietti Atac da luglio 2025, le nuove tariffe

Luglio 2025 porta con sé un aumento dei biglietti Atac a Roma, anche se per fortuna il rincaro riguarda solo le categorie di viaggio giornaliere, plurigiornaliere e settimanali e non interessa il biglietto di corsa singola, che continuerà a costare soltanto 1,50 euro, una delle tariffe più basse d’Europa considerando le capitali. Diciamo che l’aumento colpisce soprattutto i turisti e i viaggiatori occasionali, meno i residenti. Scopriamo le nuove tariffe dei mezzi pubblici di Roma in vigore dal 1° luglio 2025.

MEZZI PUBBLICI ROMA: QUALI BIGLIETTI AUMENTANO DAL 1° LUGLIO 2025?

L’aumento riguarda nello specifico i biglietti giornalieri, plurigiornalieri e settimanali del circuito Metrebus, il sistema integrato (gestito da Atac, Cotral e Trenitalia), che permette di utilizzare lo stesso biglietto per viaggiare su diversi mezzi di trasporto pubblico di Roma e del Lazio (bus, tram, filobus, metropolitana, ferrovie regionali e Cotral), all’interno delle zone indicate al momento dell’acquisto. Più in particolare, i titoli di viaggio interessati dalla manovra tariffaria sono:

Roma 24 ore

Roma 48 ore

Roma 72 ore

CIS (Carta integrata settimanale) 7 giorni

BIRG (Biglietto integrato regionale giornaliero)

BTR (Biglietto turistico regionale)

Cirs (Carta integrata regionale settimanale).

NUOVE TARIFFE ATAC E METREBUS DAL 1° LUGLIO 2025

Ed ecco le nuove tariffe dei mezzi pubblici Atac e del circuito regionale Metrebus in vigore dal 1° luglio 2025. Riportiamo solo quelle che hanno subito modifiche, mostrando prima il vecchio prezzo e poi il nuovo.

Roma 24 ore: da 7,00 € a 8,50 €

Roma 48 ore: da 12,50 € a 15,00 €

Roma 72 ore: da 18,00 € a 22,00 €

CIS 7 giorni: da 24,00 € a 29,00 €.

Per quanto concerne i biglietti di Metrebus Lazio, quelli validi per tutta la regione, le nuove tariffe 2025 si applicano in modo differenziato a seconda delle zone di percorrenza e riguardano il biglietto integrato giornaliero (BIRG), quello turistico regionale (BTR) che vale tre giorni, e la carta integrata regionale settimanale (CIRS).

Clicca qui per visualizzare le zone.

AUMENTO BIGLIETTO ATAC 2025: COSA FARE CON I VECCHI TAGLIANDI

Eventuali titoli di viaggio riportanti le vecchie tariffe, sia quelli su supporto cartaceo che elettronico o digitale, possono essere utilizzati fino al 31 ottobre 2025. A partire dal 1° novembre 2025 sarà possibile utilizzare solo i nuovi titoli di viaggio a tariffa aggiornata.

Sempre a partire dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2025, sarà possibile sostituire i titoli cartacei riportanti le vecchie tariffe e non utilizzati (fino ad un massimo di 10 pezzi per richiesta) con le seguenti modalità:

compilare il web-form su myAtac con i dati richiesti, attendere di ricevere il voucher via email e nell’area personale di MyAtac, presentare il voucher in biglietteria e pagare la differenza.

Importante: la sostituzione dei vecchi titoli non utilizzati è prevista solo per i titoli cartacei. I titoli caricati su supporti digitali e/o elettronici (via app e su card Atac), acquistati prima del 1° luglio 2025, non prevedono la sostituzione e pertanto devono essere utilizzati entro il 31 ottobre 2025.

Biglietterie autorizzate alla sostituzione dei titoli cartacei: Lepanto e Anagnina sulla Metro A, Ponte Mammolo ed Eur Fermi sulla Metro B, Termini sulla Metro A e B.