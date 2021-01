Riduzione Emissioni CO2: i 10 Costruttori auto più virtuosi

La classifica dei Costruttori auto che negli ultimi 5 anni sono stati più bravi con la riduzione delle emissioni CO2 e consumi medi di carburante

La riduzione di emissioni di CO2 è una sfida che molti Costruttori auto dovranno affrontare e l’elettrificazione dei modelli sembra la strada più facile ma non l’unica. Lo dimostra il fatto che tra i 10 Costruttori auto più virtuosi Honda è in testa alla classifica 2020 dell’Environmental Protection Agency.

RIDUZIONE EMISSIONI CO2: HONDA SECONDA SOLO A TESLA

Honda ha il più alto rating di risparmio carburante medio e le più basse emissioni di CO2 di qualsiasi Casa automobilistica per l’anno 2019. Lo afferma lo stesso Costruttore giapponese riportando gli ultimi dati EPA disponibili sulle emissioni medie dei veicoli nuovi venduti dalle Case automobilistiche sul mercato USA. Il rapporto sulle tendenze automobilistiche dell’EPA 2020 ha classificato Honda al primo posto tra le case automobilistiche e al secondo in assoluto (dopo Tesla) con un risparmio di carburante medio reale. La riduzione del consumo di carburante è a 28,9 miglia per gallone (mpg) negli ultimi cinque anni. Allo stesso modo, le emissioni medie di CO2 della flotta Honda sono state di 307 grammi/miglio, un miglioramento di 22 grammi/miglio rispetto ai risultati del 2014 e 49 grammi/miglio in meno rispetto alla media del settore per l’anno 2019.

RIDUZIONE EMISSIONI CO2: LE CASE AUTO IN RITARDO

Se si esclude Tesla, chiaramente in testa alla classifica generale che include anche i veicoli elettrici di Elon Musk, Honda fa meglio di Hyundai e Subaru. E’ curioso vedere come nella classifica qui sotto le Case auto che hanno registrato un aumento delle emissioni di CO2 in grammi per miglio (a destra) e di consumo di carburante in miglia per gallone (a sinistra) siano solo Mazda, Ford e General Motors. Ma guardando i dati singolarmente, Mazda conserva comunque la media più bassa. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RIDUZIONE EMISSIONI CO2: PIANO HONDA AL 2030

La primissima classifica dell’EPA dei veicoli americani più efficienti in termini di consumo di carburante e riduzione emissioni CO2 nel 1976 vedeva casualmente proprio la Honda Civic al primo posto. Nel tentativo di ridurre le emissioni di CO 2 a livello globale Honda ha annunciato che 2/3 delle sue vendite di automobili saranno elettrificate entro il 2030. Ma non solo, Honda sta lavorando per ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti anche durante il loro ciclo di vita, inclusa la riduzione di rifiuti, emissioni. Inoltre il miglioramento dell’efficienza energetica della produzione, distribuzione e vendita in Nord America. L’obiettivo è ridurre del 93% i rifiuti inviati alle discariche dagli stabilimenti Honda in Nord America.