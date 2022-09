Richiamo Porsche per 4 modelli: 200 mila auto con problemi ai fari

La regolazione dei fari Porsche fuori norma ha richiesto il richiamo di 4 modelli in svariati allestimenti prodotti nell’arco di 17 anni

Quante volte avete incrociato auto con i fari allo xeno o led accecanti, pensando che si trattasse quasi sicuramente di una modifica aftermarket? Se da un lato è diventata un’abitudine frequente montare lampade auto più prestazionali, a volte anche non omologate per la circolazione su strade pubbliche, il richiamo Porsche di 4 modelli prodotti negli ultimi 17 anni è scattato proprio per evitare i rischi legati ai fari non allineati correttamente. Ecco tutti i dettagli del problema e i modelli richiamati.

REGOLAZIONE FARI PORSCHE E IL BOLLETTINO NHTSA

Il richiamo Porsche, come riporta il portale dell’NHTSA, non è strettamente legato ai fari difettosi, semmai il problema può verificarsi a causa dell’accesso non protetto al sistema di regolazione dei fari Porsche. La procedura di regolazione dei fari si può fare anche in fai da te, in casi di emergenza. Ma è sempre consigliabile rivolgersi in officina perché un perfetto allineamento dei fari è garantito solo da strumentazioni prova fari e dall’esperienza di personale specializzato. Questa premessa è importante perché l’orientamento del fascio luminoso può creare seri problemi di sicurezza alla guida:

– accecare le altre auto che si incrociano o precedono;

– limitare la visibilità della strada in assenza di illuminazione pubblica o con il maltempo.

RICHIAMO PORSCHE: LE AUTO CON PROBLEMI AI FARI

Questa premessa è fondamentale perché, al di là del richiamo Porsche su circa 200 mila auto, il controllo e la regolazione dei fari va effettuata almeno ogni volta che si cambia una lampadina bruciata. Tornando al richiamo, Porsche ha predisposto il rientro in officina delle auto prodotte tra il 2003 e il 2020. Si tratta per l’esattezza di 193.259 veicoli richiamati tra i seguenti modelli:

– Cayanne, S, Turbo, S Tiptronic Hybrid, GTS, prodotte tra il 2003 e fino al 2017;

– Cayman S prodotte a gennaio 2014;

– Macan, S e Turbo prodotte tra il 2014 e il 2020;

– Panamera S, 4S, 4GTS, Turbo, Turbo S, S Hybrid, Platinum Edition prodotte tra il 2009 e il 2015.

LA RIPARAZIONE CON IL RICHIAMO DEI FARI PORSCHE IN OFFICINA

Il motivo del richiamo Porsche sui vari modelli, risiede nell’assenza di un sistema di blocco che avrebbe impedito la regolazione dei fari oltre i limiti ammessi per legge. In pratica, chiunque sapesse accedere al sistema di regolazione manuale dei fari, poteva orientare il fascio luminoso orizzontalmente troppo a destra o a sinistra. Ovviamente a una verifica tramite strumentazione prova fari il problema sarebbe emerso subito. Ma Porsche procederà comunque a richiamare le auto ancora in circolazione per applicare un tappo copri-vite sul retro dei fari.