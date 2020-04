Rhiag contro il Coronavirus: riparazioni gratis ai veicoli di assistenza

I veicoli di assistenza potranno operare in Italia senza interruzioni: riparazioni gratis con l’iniziativa Rhiag contro il Coronavirus

Rhiag si mobilita contro il Coronavirus al fianco di Pmg Italia. L’iniziativa di ampio valore umanitario permetterà di assicurare continuità ai veicoli di assistenza con riparazioni gratis.

RHIAG CONTRO IL CORONAVIRUS: ASSISTENZA AI VEICOLI CHE DANNO ASSISTENZA

Le limitazioni agli spostamenti per contenere l’emergenza Coronavirus, stanno costringendo gli italiani a modificare radicalmente le proprie abitudini. L’iniziativa Rhiag contro il Coronavirus si rivolge indirettamente alle persone più fragili. Come è noto, gli anziani e i soggetti con disabilità o patologie sono particolarmente vulnerabili al virus. Essendo costretti a casa si trovano in forte difficoltà a reperire alimenti, medicinali e beni essenziali. Da questo presupposto è nata l’iniziativa Rhiag con Pmg Italia (che si occupa di servizi di mobilità) durante l’emergenza Covid-19.

L’INIZIATIVA RHIAG CON PMG ITALIA CONTRO IL CORONAVIRUS

L’iniziativa Rhiag contro il Coronavirus, affianca Pmg Italia, provider di servizi di mobilità garantita. Pmg Italia ha deciso di estendere a tutto il territorio italiano i servizi di assistenza durante l’emergenza Coronavirus. Circa 1000 veicoli assisteranno le persone meno autosufficienti con:

– pasti e spesa a casa;

– medicinali a domicilio;

– servizi di assistenza a casa;

– accompagnamento a visite mediche urgenti.

IL SUPPORTO DI RHIAG CONTRO IL CORONAVIRUS

Nell’ambito del suo rapporto di lunga data con Pmg Italia, il Network di officine Rhiag per la manutenzione auto e distributore in Italia di parti di ricambio auto, darà supporto contro il Coronavirus. Gli interventi di manutenzione e riparazione saranno gratis sui mezzi di Pmg impegnati nell’emergenza Covid-19, attraverso i network di officine Rhiag in tutta Italia. “Siamo lieti che un partner con cui collaboriamo fin dalla nostra nascita abbia voluto consolidare il reciproco rapporto con un’iniziativa di grande valore” – dichiara Marco Mazzoni, amministratore delegato di Pmg Italia. “Un gesto che ci auguriamo sia di esempio a tante altre realtà imprenditoriali che possono davvero fare la differenza”.