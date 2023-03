Regno Unito: si pagherà per entrare dall’Italia, ecco da quando

Continuano gli effetti della Brexit che di fatto ha definitivamente staccato, non solo geograficamente, Londra dal resto d’Europa. Avevamo già visto le conseguenze sulle patenti britanniche e adesso arriva una decisione ancora più drastica: per entrare nel Regno Unito dall’estero, Italia compresa, bisognerà pagare una sorta di visto d’ingresso, sulla falsariga dell’ESTA americano. Intendiamoci, non si parla di cifre esorbitanti: ma è un nuovo e ulteriore segnale di un mondo che tende sempre più a chiudersi invece che ad aprirsi.

IL GOVERNO UK INTRODUCE IL VISTO PER ENTRARE NEL REGNO UNITO

La svolta sugli ingressi nel Regno Unito è stata annunciata dallo stesso Governo britannico, che ha motivato la decisione con la necessità di rafforzare i confini attraverso severi controlli di sicurezza su ogni visitatore prima del viaggio. “L’introduzione di questo sistema ci permetterà di avere informazioni precise su tutti coloro che cercano di entrare nel Paese”, ha dichiarato il ministro per l’Immigrazione Robert Jenrick, “aiutandoci a prevenire l’ingresso nel Regno Unito di persone pericolose, come i criminali. Allo stesso tempo migliorerà i viaggi dei visitatori legittimi, che saranno i primi a beneficiarne”.

VISTO PER ENTRARE NEL REGNO UNITO: COME FUNZIONA?

Il nuovo sistema di visti britannico si chiama ETA (Electronic Travel Authorisation) ed è modellato sull’ESTA statunitense, anche se il Governo UK ha precisato che tecnicamente si tratta di una semplice autorizzazione al viaggio e non di un vero e proprio visto di ingresso, e quindi bisognerà comunque superare i controlli di frontiera. La procedura sarà facile e totalmente online, mediante l’uso di una app mobile. Ai visitatori sarà chiesto di fornire dati biometrici e di rispondere a una serie di domande per l’idoneità, sull’esempio del visto americano (prepariamoci dunque a domande per lo più grottesche sul nostro passato, come il coinvolgimento in attività criminali e terroristiche, compreso il genocidio) e la risposta, assicurano, sarà rapida. L’autorizzazione sarà necessaria anche per gli ingressi via terra attraverso il Tunnel della Manica.

DA QUANDO SERVIRÀ IL VISTO PER IL REGNO UNITO (E A QUALE COSTO)?

Il nuovo ETA britannico sarà introdotto progressivamente: nell’ottobre 2023 verrà richiesto ai visitatori in arrivo dal Qatar mentre da febbraio 2024 sarà esteso agli altri Stati che fanno parte del Consiglio di cooperazione del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Oman) e alla Giordania. Successivamente, entro la fine del 2024, avranno bisogno dell’autorizzazione per entrare nel Regno Unito anche i cittadini provenienti dal resto del mondo, inclusi i Paesi dell’Unione Europea tra cui l’Italia.

L’autorizzazione o visto per entrare in UK avrà un costo, non ancora specificato ma presumibilmente in linea con l’ESTA, quindi all’incirca 10 euro. L’aspetto positivo è che avrà una validità di 2 anni, durante i quali saranno permessi più viaggi verso il Regno Unito. Significa pertanto che nell’arco di un biennio occorrerà farlo una sola volta.

I cittadini britannici e irlandesi non avranno bisogno di un ETA per viaggiare in UK, tuttavia i cittadini di altri Paesi in arrivo nel Regno Unito attraverso l’Irlanda dovranno richiedere l’autorizzazione.

Concludiamo ricordando che l’Unione Europea sta a sua volta per varare un sistema simile per tutti i visitatori extra UE, e questo vuol dire che anche i britannici dovranno munirsi di un’autorizzazione elettronica a pagamento per entrare nei 27 Paesi membri e quindi in Italia.