Referendum 8 – 9 giugno 2025: biglietti scontati per i viaggi

I giorni 8 e 9 giugno 2025 si terranno i 5 referendum su lavoro e cittadinanza e, come per ogni consultazione elettorale, sono disponibili biglietti scontati e altre agevolazioni su viaggi ferroviari, marittimi, aerei e autostradali per gli elettori domiciliati altrove che si recheranno a votare nel proprio Comune di residenza. Nelle prossime righe spiegheremo come accedere al beneficio, non prima di aver ricordato che per la prima volta (dopo la sperimentazione del 2024, peraltro limitata) i cosiddetti ‘fuorisede’ possono votare nel Comune dove sono temporaneamente domiciliati, ma solo se hanno presentato la richiesta i cui termini sono già scaduti lo scorso 5 maggio. Quindi chi non ha fatto in tempo e vuole comunque votare ai referendum dell’8 e 9 giugno, deve necessariamente recarsi nel proprio Comune di iscrizione elettorale.

REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025: SCONTI PER I VIAGGI IN TRENO

In occasione dei referendum popolari di giugno, le società Trenitalia, Italo-NTV e Trenord applicano sconti alle tariffe per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all’estero che devono recarsi nel Comune di residenza (o località limitrofe, qualora il Comune di residenza non abbia una stazione ferroviaria) per l’esercizio del diritto di voto. I biglietti, con l’agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione: tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione (compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della consultazione elettorale (escluso).

Alla luce di ciò, per i referendum dell’8 e 9 giugno 2025 il viaggio di andata può essere effettuato dal 30 maggio 2025 e quello di ritorno non oltre il 19 giugno 2025.

Trenitalia rilascia biglietti nominativi di andata e ritorno con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte). In tutti i casi le riduzioni sono applicabili alla 1^ e 2^ classe dei treni regionali e Intercity, ai servizi cuccette, vagoni letto e cabine Superior dei treni Intercity Notte, e alla 2^ classe e ai livelli di servizi Premium e Standard dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Per maggiori informazioni su come e dove acquistare i biglietti Trenitalia per gli elettori, cliccare qui.

Anche Italo-NTV consente agli elettori di acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o verso località limitrofe, con una riduzione pari al 60% per viaggiare in ambiente Smart e Prima con le offerte Flex, Extratempo e Bordo. Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto viene effettuato presso le biglietterie di stazione Italo, il contact center Pronto Italo, il sito italotreno.it nonché presso le agenzie di viaggio convenzionate.

Infine pure Trenord, operante prevalentemente in Lombardia, applica la riduzione del 60% sul prezzo di andata e ritorno dei biglietti nominativi a tariffa regionale, in 1^ e 2^ classe, nonché sulla tariffa dedicata di corsa semplice adulti da e per l’aeroporto di Malpensa. I biglietti con lo sconto di Trenord possono essere acquistati presso le biglietterie di stazione e a bordo treno. Maggiori informazioni qui.

REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025: TARIFFE SCONTATE PER I VIAGGI MARITTIMI

Chi deve raggiungere il proprio Comune di iscrizione elettorale con un viaggio marittimo, può contare sulle tariffe scontate rese disponibili dalle società Compagnia Italiana di Navigazione, GNV, Grimaldi Euromed, Navigazione Siciliana e NLG – Navigazione Libera del Golfo. Il beneficio prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola tariffa ordinaria; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applica la tariffa residenti, a eccezione dei casi in cui la tariffa elettori risulti più vantaggiosa.

SCONTO AUTOSTRADE PER IL REFERENDUM 8 – 9 GIUGNO 2025

L’AISCAT, Società Concessionarie Autostrade e Trafori, ha reso noto che le concessionarie autostradali italiane hanno aderito alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle sole autostrade controllate con sistema di esazione di tipo ‘aperto’, a beneficio degli elettori italiani residenti all’estero, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno.

La validità dell’agevolazione avrà inizio:

per il viaggio di andata , dalle ore 22:00 del quinto giorno precedente quello del referendum;

, dalle ore 22:00 del quinto giorno precedente quello del referendum; per il viaggio di ritorno, dal giorno delle operazioni di voto fino alle ore 22:00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.

REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025: SCONTO PER GLI AEREI

Per finire, in merito alle agevolazioni per i viaggi aerei, ITA Airways in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025 concede agevolazioni tariffarie a coloro che scelgono il trasporto aereo per raggiungere il Comune di residenza per esercitare il proprio diritto di voto.