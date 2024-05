RC auto: solo il 29% di automobilisti USA si rivolge all’agenzia

Con l’aumento delle tariffe delle assicurazioni auto a livelli storicamente elevati, più automobilisti si rivolgono ai canali digitali per l’acquisto e la gestione delle polizze negli USA. Questo fenomeno è confermato dal recente studio “US Insurance Digital Experience Study” di JD Power, che ha analizzato l’esperienza digitale degli acquirenti di assicurazioni auto. Negli States circa il 29% continua a preferire l’agenzia fisica o l’intermediario, in Italia, solo 1 su 3 acquista l’assicurazione tramite App, secondo un’indagine recente. Vediamo nel dettaglio i dati della rilevazione di JD Power.

ASSICURAZIONE AUTO ONLINE: PIU’ CONVENIENZA CHE RISPOSTE

Lo studio JD Pwer basato su 11.086 risposte raccolte tra gennaio e marzo 2024, sottolinea che i siti web e le app delle compagnie assicurative stanno generalmente facendo un buon lavoro nel fornire funzionalità di base relative all’RC auto, sebbene ci sia ancora margine di miglioramento per quanto riguarda i servizi a valore aggiunto e le garanzie accessorie.

Stephen Crewdson, direttore senior della business intelligence unit assicurativa presso JD Power, ha evidenziato la resilienza dei canali digitali nel mantenere un buon livello di soddisfazione del cliente nonostante i recenti cali generalizzati del settore assicurativo. “Molti assicuratori hanno ancora del lavoro da fare quando si tratta di mantenere i clienti sui propri siti Web e app per rispondere a tutte le domande e fornire informazioni cruciali. La soddisfazione del cliente crolla quando gli utenti dei canali digitali devono prendere il telefono e contattare il call center se non riescono a trovare ciò di cui hanno bisogno online.”

SODDISFAZIONE PER L’ASSICURAZIONE DIGITALE PIU’ ALTA

Il sondaggio di JD Power sull’assicurazione auto ha rilevato che la soddisfazione per i canali digitali è complessivamente alta: 516 punti su una scala di 1.000, in leggero calo di 5 punti rispetto all’anno precedente. Analogamente, la soddisfazione per l’esperienza del servizio danni è di 698 punti, in calo di 4 punti. Questi risultati sono particolarmente significativi se confrontati con il calo complessivo di 12 punti nella soddisfazione generale dei clienti con gli assicuratori auto nel 2023 rispetto al 2022.

PREFERENZE DEGLI AUTOMOBILISTI CON L’ASSICURAZIONE AUTO

Lo studio evidenzia che i canali digitali stanno diventando la scelta preferita per un numero crescente di consumatori:

il 53% degli acquirenti per la prima volta avvia i propri rapporti con le compagnie di assicurazione auto attraverso i canali digitali ;

avvia i propri rapporti con le compagnie di assicurazione auto ; il 42% di automobilisti che cambiano assicurazione di frequente, lo fanno tramite canali digitali;

di frequente, lo fanno tramite canali digitali; il 46% dei clienti fidelizzati preferisce i canali digitali della compagnia assicurativa;

preferisce i canali digitali della compagnia assicurativa; solo il 29% di automobilisti si rivolge agli agenti e il 18% utilizza i call center.

“Il coinvolgimento è la parola d’ordine con i canali digitali assicurativi”, ha dichiarato Justin Suter, responsabile della ricerca presso Corporate Insight. “Più i clienti interagiscono con molteplici strumenti digitali diversi, migliore è l’esperienza che hanno e maggiori sono le probabilità che sviluppino un’impressione generale positiva della Compagnia di assicurazioni auto”.