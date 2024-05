Rame antibatterico sui mezzi pubblici: lo studio in Canada

La pandemia di COVID-19 ha evidenziato l’importanza di adottare misure efficaci per garantire un ambiente sicuro nei luoghi ad alta frequentazione, come gli uffici pubblici, le scuole e soprattutto i mezzi di trasporto. In questo contesto, il rame (Cu) si è rivelato un alleato prezioso nella lotta contro la diffusione dei batteri e dei virus. Ecco i risultati dello studio “Copper in Transit Study” realizzato in Canada.

IL RAME COME ANTIBATTERICO “NATURALE”

Il rame e le sue leghe sono noti per le loro proprietà antimicrobiche, capaci di eliminare una vasta gamma di agenti patogeni, tra cui batteri e virus come l’E. Coli, il MRSA e il SARS-CoV-2. Queste caratteristiche hanno attirato l’attenzione di aziende come TransLink, la società che gestisce i trasporti regionali a Vancouver, Canada, che ha avviato uno studio pilota nel 2020 per testare l’efficacia del rame sui propri veicoli. Lo studio pilota condotto da TransLink ha dimostrato che il rame applicato sui mezzi di trasporto è in grado di eliminare il 99,9% dei batteri entro un’ora, offrendo una soluzione promettente per migliorare l’igiene delle superfici ad alto contatto.

DOPO 12 MESI IL 43% IN MENO DI BATTERI SUI MEZZI

Tuttavia, per valutare l’efficacia a lungo termine e in diverse condizioni climatiche, è stato avviato uno studio di Fase 2 che ha coinvolto anche il TTC e il Mount Sinai Hospital di Toronto. Durante lo studio di Fase 2 sono stati testati tre diversi prodotti a base di rame, tra cui rivestimenti termici, decalcomanie adesive e coperture su misura. Dopo 12 mesi di utilizzo sul campo, è emerso che la combinazione di questi prodotti ha portato a una riduzione del 42,7% dei batteri sui montanti dei mezzi, offrendo un ambiente più sicuro per i passeggeri.

AIUTA, MA NON SOSTITUISCE LA PULIZIA E L’IGIENIZZAZIONE

Nonostante i risultati positivi, è importante sottolineare che il rame antimicrobico non sostituisce completamente la pulizia e la disinfezione delle superfici. Inoltre, è necessario considerare eventuali allergie ai metalli presenti nelle leghe di rame. Tuttavia, l’adozione del rame nei trasporti pubblici rappresenta un passo significativo verso la creazione di ambienti più igienici e sicuri per tutti i passeggeri.