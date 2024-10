Quanto valgono le Case auto? La classifica Best Brands 2024

Nel panorama globale dell’industria automobilistica alcuni Costruttori eccellono per la qualità dei veicoli, altri per la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti, mentre altri ancora si distinguono per le performance finanziarie o per il valore generato per gli azionisti. Nel 2024, il valore del Brand rappresenta un indicatore sempre più importante per misurare il successo di un Costruttore automobilistico, con le principali 14 Case che competono non solo per vendite e profitti, ma anche per la loro rilevanza nel mercato globale. Ecco la Top 100 Best Global Brands 2024.

LA METODOLOGIA DELLA CLASSIFICA BEST GLOBAL BRANDS 2024

La classifica Best Global Brands 2024, elaborata annualmente da Interbrand, è una delle indagini più riconosciute a livello globale per identificare i marchi con il maggior valore nei principali settori industriali, incluso quello dell’automotive. Questa analisi si basa su una combinazione di fattori, tra cui:

Performance finanziarie : la capacità del brand di generare entrate e profitti consistenti.

: la capacità del brand di generare entrate e profitti consistenti. Importanza del marchio per i consumatori : il grado di riconoscimento e fedeltà che il marchio riesce a mantenere nel tempo.

: il grado di riconoscimento e fedeltà che il marchio riesce a mantenere nel tempo. Competitività : la capacità di distinguersi in un mercato altamente competitivo, sfruttando l’innovazione e le nuove tecnologie.

: la capacità di distinguersi in un mercato altamente competitivo, sfruttando l’innovazione e le nuove tecnologie. Capacità di sostenere la domanda nel lungo periodo: il potenziale del brand di rimanere rilevante e attrattivo per i consumatori in un futuro incerto e in continua evoluzione.

LE TENDENZE DEL 2024 NEI SETTORI GLOBALI

Tra il 1999 e il 2024, la crescita complessiva del valore dei brand ha subito una crescita di 3,5 volte. Tuttavia, secondo Gonzalo Brujó, Global CEO di Interbrand “Se questi brand fossero stati gestiti come asset strategici per la crescita, il valore complessivo dei brand in questa classifica avrebbe potuto raggiungere USD 6.9T. La crescita che osserviamo nasconde un’incredibile opportunità mancata”.

L’AUTOMOTIVE 2024: LE CASE AUTO CON PIU’ VALORE NELLA TOP 100

Il settore automobilistico continua a essere uno dei più dinamici, con diversi marchi che hanno incrementato il loro valore rispetto all’anno precedente e altri che hanno perso svariate posizioni rispetto alla classifica dell’anno precedente. Ecco i principali 14 brand automobilistici in base alla loro posizione nella Best Global Brands 2024 e alla crescita del loro valore:

Toyota (6° posto, +13% e 72,8 miliardi di $); Mercedes-Benz (8°, -4% e 58,9 miliardi di $); BMW (10°, +2% e 52 miliardi di $); Tesla (12°, -9% e 45,5 miliardi di $); Honda (26°, +9% e 26,7 miliardi di $); Hyundai (30°, +13% e 23 miliardi di $); Porsche (43°, +7% e 17,4miliardi di $); Audi (45°, +6% e 17,3 miliardi di $); Volkswagen (49°, +9% e 16,5 miliardi di $); Ford (56°, -3% e 14,4 miliardi di $); Nissan (59°, +10% e 13,9 miliardi di $); Ferrari (62°, +21% e 13,1 miliardi di $); Kia (86°, +15% e 8,1 miliardi di $); Range Rover (96°, Nuovo ingresso e 6,6 miliardi di $);

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.