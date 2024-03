La storia della Lancia Ypsilon parte da molto lontano e fonda le sue radici nella mitica Y10 marchiata Autobianchi e prodotta dal 1985, prima di trasformarsi dieci anni dopo nella Lancia Y e poi, dal 2003, nell’attuale denominazione. Ad accomunare le tre tappe del percorso storico della Ypsilon il successo sul mercato italiano tra le vetture del segmento B, confermato anche di recente dalla terza posizione assoluta nella classifica delle auto più vendute in Italia nel 2023 con 44.891 unità (dati Unrae). Ma oggi quanto costa la Lancia Ypsilon con rottamazione? Una domanda quanto mai attuale considerando le opportunità dei nuovi incentivi auto 2024, disponibili prossimamente, e l’arrivo della nuova Lancia Ypsilon, anche in versione elettrica.

LANCIA YPSILON: LISTINO PREZZI 2024

In questo momento sono in vendita tre allestimenti della Ypsilon tradizionale, due con motore mild-hybrid e uno Gpl, e il nuovo modello elettrico in edizione limitata Cassina (1906 esemplari), che sarà poi seguito nei prossimi mesi dalla versione mild-hybrid e nel 2025 dalla sportiva Ypsilon HF. Ecco i prezzi:

Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 5p. S&S Hybrid Oro (2023): 17.650 euro;

Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 5p. S&S Hybrid Platino (2023): 19.550 euro;

Lancia Ypsilon 1.2 69 CV 5p. GPL Ecochic (2022): 20.900 euro.

Lancia Ypsilon 51kW Edizione Limitata Cassina (2024): 39.500 euro.

I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

LANCIA YPSILON: OFFERTA CON ROTTAMAZIONE

Fino al 31 marzo 2024 la gamma Ypsilon viene proposta con la formula del finanziamento e rottamazione (Ecochic solo con finanziamento), che prevede un anticipo, 35 rate mensili e una maxi-rata finale, oppure l’auto si può restituire o sostituire con un altro modello. Ecco i dettagli:

Lancia Ypsilon Hybrid Oro

Anticipo 3.604 euro

35 rate mensili da 99 euro

Rata finale residua di 9.031 euro

TAN (fisso) 8,49%, TAEG 12,45%.

Lancia Ypsilon Hybrid Platino

Anticipo 4.209 euro

35 rate da 99 euro

Rata finale residua di 10.055 euro

TAN (fisso) 8,49%, TAEG 12,13%.

Lancia Ypsilon Gpl Ecochic

Anticipo 3.833 euro

35 rate da 99 euro

Rata finale residua 11.443 euro

TAN (fisso) 8,49%, TAEG 11,78%.

Lancia Ypsilon elettrica Cassina

Anticipo 9.800 euro

35 rate da 200 euro

Rata finale residua 22.854 euro

TAN (fisso) 4,99%, TAEG 6,76%.

LANCIA YPSILON CON GLI INCENTIVI STATALI

Con lo schema attualmente in vigore degli incentivi statali può beneficiare di uno sconto solo la Lancia Ypsilon elettrica: 5.000 euro di bonus con contestuale rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 o 3.000 euro di bonus senza rottamazione, che fanno scendere il prezzo rispettivamente a 34.500 euro e a 36.500 euro.

Quanto nelle prossime settimane partiranno i nuovi incentivi auto, già annunciati, rientreranno in gioco anche i modelli termici della Ypsilon, compresa la nuova versione mild-hybrid che uscirà in estate. Le auto con motore termico potranno usufruire di 3.000 euro di sconto con rottamazione di una vettura fino a Euro 2, di 2.000 euro di sconto con rottamazione di una Euro 3 e di 1.000 euro di sconto con rottamazione di una Euro 4. Molto più sostanziosi, addirittura fino a 13.750 euro in presenza di determinati requisiti legati all’Isee e al tipo di veicolo rottamato, i contributi per le auto elettriche e plug-in.