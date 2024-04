Quanto costa la Fiat Tipo con rottamazione?

Nel 2023 oltre 10 mila italiani hanno acquistato una Fiat Tipo, a testimonianza del buon successo che continua a raccogliere la berlina del marchio torinese, disponibile anche in versione station-wagon. Non è la Fiat più economica sul mercato, dato che per acquistarla servono almeno 25 mila euro, ma approfittando delle offerte della casa madre e dei prossimi incentivi auto con rottamazione si può avere a un prezzo ribassato.

FIAT TIPO: LISTINO PREZZI 2024

Attualmente il listino ufficiale comprende quattro versioni della Tipo berlina e altrettante della station-wagon, di cui un paio nell’allestimento Cross per chi cerca un’auto versatile sia per la guida urbana che per quella fuoristradistica leggera. Le motorizzazioni disponibili sono quella a gasolio e l’ibrido benzina/elettrico (MHEV).

Ecco i prezzi di listino aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo:

Fiat Tipo berlina

Tipo 1.6 Mjt S&S 5 porte: 25.200 €

Tipo 1.5 Hybrid DCT 5 porte: 26.900 €

Tipo 1.6 Mjt S&S 5 porte Cross: 30.600 €

Tipo 1.5 Hybrid DCT 5 porte Cross: 31.900 €

Fiat Tipo station-wagon

Tipo 1.6 Mjt S&S SW: 26.700 €

Tipo 1.5 Hybrid DCT SW: 28.400 €

Tipo 1.6 Mjt S&S SW Cross: 32.100 €

Tipo 1.5 Hybrid DCT SW Cross: 33.400 €.

Tutti i prezzi si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

FIAT TIPO: OFFERTA APRILE 2024

Ad aprile 2024 è disponibile l’offerta Bonus Tricolore per avere la Fiat Tipo a condizioni agevolate, con permuta o finanziamento anche senza rottamazione, e che consente per esempio di abbattere il prezzo della Tipo berlina diesel da 25.900 euro a 19.200 euro, e quello della Tipo berlina ibrida da 26.900 a 22.900 euro.

Offerta su Fiat Tipo 1.6 Mjt S&S 5 porte

Prezzo di listino: 25.200 €

Bonus Tricolore Fiat: -4.500 € (solo permuta) oppure -6.000 € (con permuta e finanziamento)

Anticipo: 0 €

Rate mensili: 35 da 347 € (TAN fisso 8,75%, TAEG 11,25%)

Rata finale: 12.080 € o si è liberi di sostituirla o restituirla.

Offerta su Fiat Tipo 1.5 Hybrid DCT 5 porte

Prezzo di listino: 26.900 €

Bonus Tricolore Fiat: -2.500 € (solo permuta) oppure -4.000 € (con permuta e finanziamento)

Anticipo: 0 €

Rate mensili: 35 da 433 € (TAN fisso 8,75%, TAEG 10,96%)

Rata finale: 13.445,5 € o si è liberi di sostituirla o restituirla.

Offerte valide solo su clientela privata e per contratti stipulati fino al 30 aprile 2024, non cumulabili con altre iniziative in corso.

FIAT TIPO CON ROTTAMAZIONE: QUANTO COSTA?

Con lo schema degli incentivi statali oggi in vigore la Fiat Tipo non può beneficiare di alcuno sconto, essendo rimasti solamente i contributi per auto elettriche e ibride plug-in.

Invece, quando nelle prossime settimane partiranno i nuovi incentivi auto, già annunciati, rientreranno in gioco anche i modelli termici, compresa la Tipo berlina e station-wagon, diesel o ibrida. Le auto con motore termico potranno usufruire di 3.000 euro di sconto con rottamazione di una vettura fino a Euro 2, di 2.000 euro di sconto con rottamazione di una Euro 3 e di 1.000 euro di sconto con rottamazione di una Euro 4.