La Fiat Tipo è un’auto che ha guadagnato una buona reputazione nel mercato italiano, grazie al suo rapporto qualità-prezzo e alle varie opzioni di motorizzazione, tra cui le versioni diesel. Ed è proprio questa la carta con cui le concessionarie cercheranno di catturare l’interesse dei clienti interessati a comprare una Fiat Tipo Diesel nuova. Dopo diversi mesi di assenza, infatti, la Fiat Tipo è tornata in listino con alcune versioni e motori davvero convenienti. Nei prossimi paragrafi rispondiamo nel dettaglio alla domanda “quanto costa la Fiat Tipo 1600 diesel nuova?”. Ecco le versioni, le dotazioni e i prezzi da fine serie e le promozioni Fiat sulla Tipo.

QUANTO COSTA LA FIAT TIPO 1600 DIESEL NUOVA MULTIJET II

Attualmente, la Fiat Tipo diesel è disponibile in diverse varianti, ma quella che interessa di più al mercato italiano è principalmente Fiat Tipo 1600 diesel MultiJet. Sarai felice di sapere che si può prenotare online nella versione 4 porte, 5 porte e station wagon. Tuttavia, chi è in cerca della Fiat Tipo che costa meno troverà sicuramente più conveniente la Fiat Tipo berlina, la versione che ha avuto meno successo di vendite in Italia, ma solo perché è un segmento eclissato dai SUV. I prezzi per le versioni diesel della Fiat tipo sono i seguenti:

Prezzo Fiat Tipo berlina 4 porte 1.6 Diesel 130 CV (unico motore disponibile), € 17.950 (esclusi IPT e contributo PFU). Fino al 30 novembre 2024 verrà applicato un ulteriore sconto di 500 euro senza rottamazione; Prezzo Fiat Tipo berlina 4 porte 1.6 Diesel 130 CV CITY (unico motore disponibile), € 19.800 (esclusi IPT e contributo PFU). Fino al 30 novembre 2024 verrà applicato un ulteriore sconto di 500 euro senza rottamazione; Prezzo Fiat Tipo 5 porte 1.6 Diesel 130 CV (in alternativa alla variante 1.5 Hybrid), € 25.200 (esclusi IPT e contributo PFU). Prezzo Fiat Tipo Cross 5 porte 1.6 Diesel 130 CV (in alternativa alla variante 1.5 Hybrid), € 30.600 (esclusi IPT e contributo PFU). Prezzo Fiat Tipo Station Wagon 1.6 Diesel 130 CV (in alternativa alla variante 1.5 Hybrid), € 26.700 (esclusi IPT e contributo PFU). Prezzo Fiat Tipo Cross Station Wagon 1.6 Diesel 130 CV (in alternativa alla variante 1.5 Hybrid), € 32.100 (esclusi IPT e contributo PFU).



QUANTO COSTA LA FIAT TIPO 1600 DIESEL NUOVA CON FINANZIAMENTO

Il prezzo della Fiat Tipo Diesel berlina è quello più accattivante, ma l’offerta vale anche per la Tipo a 5 porte, poiché scegliendo le auto in pronta consegna, può scendere a € 15.950 (esclusi gli oneri finanziari) se si opta per un finanziamento attraverso Stellantis Financial Services. In tal caso bisogna leggere bene le condizioni del finanziamento con Fiat Tipo Diesel che sono:

Rate mensili : 35 rate da 331 € ;

: rate ; Anticipo : 0 € ;

: ; TAN (fisso) 8,75% – TAEG 11,83%;

(fisso) 8,75% – 11,83%; Rata finale : 8.478 €;

: 8.478 €; Interessi : 3.424,72 €;

: 3.424,72 €; Prezzo totale Fiat Tipo Diesel con finanziamento: 908,49 €;

DOTAZIONI DI SERIE E ALLESTIMENTI FIAT TIPO DIESEL

La Fiat Tipo è offerta in due principali allestimenti per la versione diesel con una dotazione che potrebbe variare nelle auto in pronta consegna.