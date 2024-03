Quanto costa la Ferrari più economica?

Ok, il termine ‘economico’ riferito alle vetture di Maranello non è appropriato ma facciamo finta che lo sia e andiamo a scoprire la Ferrari più economica in vendita sul mercato italiano. Ovviamente la nostra ricerca è dettata soprattutto dalla curiosità, perché chi è tanto fortunato da potersi permettere una Ferrari non si sofferma troppo sul prezzo e non orienta la sua scelta in base alla possibilità di risparmiare poche migliaia di euro.

QUAL È LA FERRARI PIU ECONOMICA?

Alla data di pubblicazione dell’articolo la gamma Ferrari è composta da 13 modelli in una range di prezzo che parte da poco più di 200 mila euro e arriva a sfiorare i 500 mila euro. Ecco tutte le auto Ferrari nuove con il prezzo di listino:

Ferrari Roma: 209.700 euro

Ferrari Portofino: 215.100 euro

Ferrari F8: 236.000 euro

Ferrari F8 Spider: 262.000 euro

Ferrari 296 GTB: 275.500 euro

Ferrari 488: 296.000 euro

Ferrari 812: 303.727 euro

Ferrari 296 GTS: 320.000 euro

Ferrari 488 Spider: 326.400 euro

Ferrari 812 GTS: 336.000 euro

Ferrari Purosangue: 390.000 euro

Ferrari SF90 Stradale: 430.000 euro

Ferrari: SF90 Spider: 473.000 euro.

La Ferrari più economica è quindi il coupé Roma che si può acquistare alla ‘modica’ cifra di 209.700 euro. Sicuramente tanti ma decisamente meno dei 473.000 necessari per comprare la top di gamma SF90 Spider.

FERRARI ROMA: PREZZO E CARATTERISTICHE

La Ferrari Roma è un coupé 2+2 dal design elegante e moderno, ispirato alle iconiche berlinette Granturismo degli anni ’60 del Cavallino Rampante. Lunga 465,6 cm, larga 197,4 cm e alta 130,2 cm, la Roma presenta una silhouette sinuosa e proporzioni equilibrate, con un muso anteriore corto e un posteriore troncato. Il frontale è caratterizzato da una calandra a sviluppo orizzontale e da fari LED a scomparsa, mentre il posteriore è dominato da un gruppo ottico a LED a sviluppo orizzontale e da un diffusore estrattore. La fiancata è impreziosita da una linea di cintura alta e da un passaruota posteriore pronunciato.

Passando agli interni, l’abitacolo della Roma è un connubio di lusso e tecnologia. I sedili anteriori sono sportivi e avvolgenti, mentre i due posti posteriori sono più comodi e adatti a viaggi brevi. La plancia è dominata da un cruscotto digitale e da un display touchscreen per l’infotainment. I materiali utilizzati sono di altissima qualità, come pelle, Alcantara e fibra di carbonio.

Per quanto riguarda il motore, la Ferrari Roma è spinta da un V8 biturbo da 3.9 litri che eroga 620 CV e 760 Nm di coppia. Il cambio è un automatico a doppia frizione a 8 rapporti. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 3,4 secondi e la velocità massima supera i 320 km/h.

Tutto questo, ribadiamolo, a 209.700 euro, il prezzo della Ferrari Roma.

Esiste anche una versione Spider della Ferrari Roma.

FERRARI ECONOMICA USATA

Se i prezzi di una Ferrari nuova sono inaccessibili ai più, quelli di una Ferrari usata possono rilevarsi alla portata di molti, anche se occorre considerare che il costo di una Ferrari di seconda mano può variare parecchio in base a diversi fattori.

Le Ferrari più vecchie e meno potenti, come la Mondial 8 o la 308, sono generalmente più economiche rispetto ai modelli più recenti e performanti. Ad esempio, una Mondial 8 in buone condizioni può costare tra 20.000 e 30.000 euro, mentre una 308 può costare tra 40.000 e 60.000 euro. Naturalmente le condizioni della vettura sono un fattore determinante per il prezzo così come la presenza di optional extra, come sedili sportivi, cerchi in lega o un sistema di infotainment di ultima generazione.

L’importante è acquistare una Ferrari usata da un venditore affidabile, come un rivenditore ufficiale Ferrari o un collezionista esperto e conosciuto. Ad esempio sul sito ufficiale della casa di Maranello c’è la sezione Pre-Owned dove sono in vendita Ferrari usate. Attualmente la Ferrari 208 GTB del 1982 è offerta a 73.000 euro.

Chi ha un budget limitato può anche considerare l’acquisto di una Ferrari a km 0 o di una Ferrari in leasing.