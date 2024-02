Quanto costa il T-Roc con rottamazione?

Con 32.969 unità immatricolate il Volkswagen T-Roc è stata la sesta auto più venduta in Italia nel 2023, a testimonianza del successo del B-Suv tedesco sul nostro mercato. Merito delle dimensioni molto ampie, che la rendono perfetta per le famiglie numerose, e dell’estrema versatilità delle motorizzazioni, che ben si adattano a ogni esigenza. E secondo noi è merito anche del prezzo, nemmeno troppo alto considerata la qualità della vettura. Ma quanto costa il T-Roc con la rottamazione, la permuta o beneficiando di altre offerte? Scoprilo continuando a leggere.

PREZZI VOLKSWAGEN T-ROC

Attualmente, senza considerare la versione cabriolet, sono in vendita 26 allestimenti del Volkswagen T-Roc, comprese alcune versioni fino a esaurimento scorte in quanto fuori produzione. I prezzi partono dai 30.100 euro del modello base T-Roc 1.0 TSI Life a benzina, seguito dal nuovissimo T-Roc 1.0 TSI Edition Plus, sempre a benzina, che costa 30.300 euro. Tutta la gamma T-Roc è disponibile con motori benzina e gasolio, senza assistenza elettrica, con potenze da 110 a 150 CV e cambio manuale o l’affidabile DSG a doppia frizione. Per i più esigenti c’è anche la variante sportiva R da 300 CV che costa 54.150 euro. Il T-Roc Cabriolet è solo a benzina con prezzo che parte dai 38.100 euro dell’allestimento 1.0 TSI Style. Di seguito il listino prezzi dei nuovi modelli T-Roc usciti nel 2024.

OFFERTA VOLKSWAGEN T-ROC

A febbraio 2024 si può beneficiare dell’offerta Progetto Valore Volkswagen per acquistare la versione 1.0 TSI Edition Plus di Volkswagen T-Roc a 27.821 euro (chiavi in mano, IPT esclusa) invece di 30.300 euro. Il prezzo in promozione di 27.821 euro è calcolato tenendo in considerazione un contributo VW e delle concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa pari a 2.479 euro. Ecco come funziona:

Anticipo : 5.600 euro;

: 5.600 euro; Finanziamento: 22.581 euro in 35 rate da 168,98 euro (interessi 3.174,04 euro con TAN 4,99% fisso e TAEG 6,00%) e rata finale di 19.840,74 euro per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km. In alternativa si è liberi di restituirla o sostituirla con una nuova Volkswagen. In caso di restituzione del veicolo oltre i 30.000 km il costo dell’eccedenza chilometrica è di: 0,07 euro/km. L’importo totale del credito include 360 euro di spese istruttoria pratica. Maggiori informazioni qui.

Un’offerta simile è disponibile pure per la versione cabriolet.

T-ROC CON ROTTAMAZIONE: QUANTO COSTA?

Essendo disponibile solamente con motori benzina e diesel il T-Roc non usufruisce degli sconti degli incentivi statali 2024. Per lo meno con riferimento allo schema dell’Ecobonus attualmente in vigore. Invece quanto nelle prossime settimane gli incentivi cambieranno, sarà possibile ottenere un contributo con rottamazione anche acquistando auto a benzina e a gasolio, secondo lo schema seguente:

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4);

(con rottamazione di veicoli Euro 4); 2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3);

(con rottamazione di veicoli Euro 3); 3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Contributo solo per persone fisiche. Fissati un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa) e una soglia massima di emissioni di CO2 fino a 135 g/km.

Rottamando quindi un’auto fino a Euro 2, il T-Roc 1.0 TSI Life da 30.100 euro e che emette, guarda caso, proprio 135 g/km, costerà 27.100 euro.

La soglia di 135 g/km di CO2 taglierà fuori dai nuovi incentivi buona parte della gamma T-Roc. Controllare quindi in anticipo le emissioni della vettura desiderata per vedere se rientrano nella soglia limite.