Ecco le fabbriche di auto più grandi al mondo dei vari Brand e Gruppi: dove e quali modelli sono assemblati prima di arrivare in concessionaria

Da quando Tesla ha aperto i battenti della prima Gigafactory in Nevada, è diventato meno semplice stabilire quali sono le fabbriche di auto più grandi al mondo. In questo articolo però vi parleremo di quali sono gli stabilimenti più grandi per volumi di produzione a fine 2019 dei vari Brand e Gruppi e quali sono i modelli chiave di ogni impianto. Ecco quali sono le fabbriche di punta delle Case auto da cui escono i modelli tra i più noti e diffusi al mondo.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI STELLANTIS NEGLI USA

Come riporta Autocar, Stellantis ha riposto grandi investimenti (circa 350 miliardi di dollari nel 2016) per ristrutturare lo stabilimento a Belvidere in Illinois. Qui è stata scritta la storia delle Plymouth e Dodge dal 1965 ma oggi si assemblano le Jeep Cherokee. Dalle linee che impiegano circa 2500 dipendenti sono uscite 208 mila Jeep Cherokee nel 2019.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI GEELY IN CINA

Geely è una delle poche aziende private che ha in poco tempo scalato la vetta, anche grazie alla partecipazione in Volvo (è in cantiere la separazione dalla Holding cinese). Se non si considerano le auto assemblate per il Brand svedese, Geely nel solo stabilimento di Xiantang produce fino a 240 mila auto l’anno (circa un quinto della produzione totale esclusa Volvo). Da queste linee escono i SUV Geely Vision e le berline Geely SC7 e GC7.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI MERCEDES NEGLI USA

Oltre i confini europei, la più grande fabbrica di auto Mercedes-Benz, ha aperto i battenti nel 1995 a Tuscaloosa, in Alabama. Qui il Brand del gruppo Daimler produce oggi 300 mila auto l’anno, per lo più SUV, le GLE e GLS, anche in versione Maybach. In futuro è prevista la produzione anche dei modelli EQE ed EQS.

LE FABBRICHE DI AUTO PIÙ GRANDI DI FORD NEGLI USA

La storica fabbrica di auto Ford negli Stati Uniti è quella dove sono state assemblate le Model T dal 1913. Da allora l’impianto di assemblaggio è cambiato nel 1955, con le linee attuali dedicate alle Ford Escape e Lincoln Corsair, prodotte in 3000 mila unità l’anno. Una delle curiosità legate a questo impianto è nei nastri trasportatori (pare ce ne siano circa 20 miglia) utilizzati per spostare le parti di autoveicoli nella fabbrica. Poi ci sono gli altri stabilimenti americani più grandi:

– Chicago, sono assemblate le Ford Explorer, la Lincoln Aviator e la Police Interceptor Utility per la polizia, in totale sono circa 382 mila l’anno;

– Dearborn, dove è assemblata la Ford F-150 Lightning a batterie, con una capacità produttiva di 400 mila auto l’anno;

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI VOLKSWAGEN IN CINA

Volkswagen e SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) hanno circa 20 joint-venture attive. Una di queste è lo stabilimento Chang dove sono assemblate le Volkswagen Lavida e Skoda per il mercato locale, circa 300 mila l’anno. Una curiosità che non si conosce di questo stabilimento è la sua sostenibilità:

– 10 MWh di energia solare prodotta ogni anno;

– Recupero dell’acqua piovana;

– Riduzione del fabbisogno idrico del 20%, riciclando l’acqua impiegata nei processi produttivi;

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI MERCEDES IN GERMANIA

La fabbrica Mercedes – Benz a Sindelfingen ha prodotto 310 mila auto nel 2019, tra i modelli MB Classe S, Classe E e AMG GT. Dal 2022, l’impianto ospiterà anche la MB GLC.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI HONDA NEGLI USA

Si trova in Alabama la più grande fabbrica auto Honda negli USA costata 2,6 miliardi di dollari. Qui sono assemblate circa 340 mila auto l’anno tra i vari modelli Honda Odyssey, Pilot, Ridgeline e Passport.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI HYUNDAI NEGLI USA

La fabbrica Hyundai USA che si trova sempre in Alabama, è più recente (2005) ma con una capacità produttiva di quasi 400 mila auto l’anno. Al suo interno c’è anche un circuito di collaudo dei vicoli lungo circa 2 miglia.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI NISSAN NEL REGNO UNITO

E’ a Sunderland, la fabbrica Nissan più grande d’Europa dove sono assemblati dal 1995 diversi modelli. Nel 2019 sono usciti oltre 346 mila veicoli tra cui Nissan Qashqai, Nissan Leaf e Nissan Juke.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI KIA IN SLOVACCHIA

La prima fabbrica Kia europea è stata aperta in Slovacchia nel 1985, dove oggi ci sono oltre 500 robot che assistono l’assemblaggio di 350 mila auto ogni anno.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI KIA NEGLI USA

La fabbrica Kia in Georgia ospita le linee da cui escono le auto vendute negli USA, Messico e Medio Oriente. Qui sono assemblati principalmente i modelli Kia Telluride, Kia Sorento e Kia K5, circa 360 mila l’anno.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI TOYOTA NEL REGNO UNITO

Lo stabilimento Toyota di Burnaston, nel Derbyshire, è attivo dal 1992 e oggi è il sito di assemblaggio delle Toyota Corolla e Suzuki Swace con cui condivide gran parte dei componenti. Ogni anno ne vengono prodotte 360 mila.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI GENERAL MOTORS NEGLI USA

Si trova ad Arlington la fabbrica di auto General Motors dove sono assemblati i SUV di grandi dimensioni: Chevrolet Tahoe, GMC Yukon e Cadillac Escalade. La capacità produttiva è di 400 mila vetture l’anno.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI BMW NEGLI USA

La maggior parte dei modelli SUV della gamma BMW X esce dallo stabilimento di Spartanburg, negli Stati Uniti. Qui sono assemblate 460 mila l’anno tra BMW X3, X4, X5, X6 e X7.

LE FABBRICHE DI AUTO PIÙ GRANDI DI MAZDA IN GIAPPONE

La fabbrica Mazda di Hofu (Giappone), può produrre fino a 416 mila vetture l’anno. I principali modelli sono la Mazda CX-5, 6, CX-3 e 2. Altri impianti altrettanto grandi si trovano a:

– Hiroshima con una capacità produttiva annua di 569 mila unità e vari modelli, Mazda CX-3, CX-5, CX-8, CX-9 e MX-5;

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI TESLA NEGLI USA

Si trova a Fremont lo stabilimento con una capacità massima di produrre 490.000 Tesla Model S l’anno.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI SEAT IN SPAGNA

A Martorell si trova la più grande fabbrica Seat dove sono assemblate circa 500 mila auto del Gruppo Volkswagen ogni anno.

LE FABBRICHE DI AUTO PIÙ GRANDI DI HYUNDAI-KIA IN COREA DEL SUD

A Hwaseong si estende il complesso dove Kia ha una propria fonderia e un circuito di prova più che una fabbrica di assemblaggio auto. Da qui escono 563 mila auto ogni auto tra i vari modelli del gruppo coreano. A Ulsan invece c’è la più grande fabbrica Hyundai di automobili al mondo in assoluto, secondo Autocar, dove sono assemblate 1,53 milioni di auto al massimo della capacità. Lo stabilimento Kia di AutoLand Gwangju in Corea del Sud, produce fino a 620 mila auto l’anno, prevalentemente per il mercato interno, tra i modelli Kia Carens, Soul e Sportage.

LA FABBRICA DI AUTO PIÙ GRANDE DI VOLKSWAGEN IN GERMANIA

La fabbrica di auto Volkswagen più grande della Germania è a Wolfsburg, dove sono assemblati circa 815 mila veicoli l’anno. Da qui escono le VW Golf, Tiguan, Touran e Seat Tarraco.