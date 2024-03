Sebbene possa sembrare un’abbreviazione misteriosa, la parola VAG è spesso utilizzata nel mondo automotive e anche nell’Independent Aftermarket (IAM). Vi sarà capitato sicuramente di sentirla pronunciare da un autoriparatore, un ricambista o leggerla sui siti di ricambi auto. Poiché “VAG” è in realtà una sigla molto utilizzata tra gli addetti ai lavori, cerchiamo di chiarire quali sono i veicoli VAG e a quali Brand appartengono le auto VAG nei prossimi paragrafi.

COSA SIGNIFICA LA SIGLA VAG?

Prima di vedere nel dettaglio quali sono le auto VAG, facciamo chiarezza sul significato della sigla VAG: sta per “Volkswagen Aktiengesellschaft” o Volkswagen AG, che tradotto in italiano significa “Società per Azioni Volkswagen”. Fondato nel 1937, il Gruppo Volkswagen è uno dei più grandi produttori di veicoli al mondo con sede in Germania. Chiaramente il marchio Volkswagen è solo uno, quello centrale, del gruppo che ad oggi costruisce veicoli dei segmenti più vari, dalle due ruote, alle auto sportive extra lusso, fino ai trattori stradali.

QUALI SONO I VEICOLI VAG: TUTTI I BRAND DEL GRUPPO VOLKSWAGEN

Quando si parla di veicoli VAG, ci si riferisce principalmente ai marchi automobilistici appartenenti al Gruppo Volkswagen. E’ errato pensare che sia una caratterizzazione di tutte le auto tedesche. Ecco una panoramica di tutti i principali Brand VAG:

Volkswagen : Il marchio principale del gruppo, noto per la più vasta gamma di modelli di auto, dai compatti alle berline di lusso, nonché veicoli elettrici della gamma ID.

: Il marchio principale del gruppo, noto per la più vasta gamma di modelli di auto, dai compatti alle berline di lusso, nonché veicoli elettrici della gamma ID. Audi : conosciuta per la sua eleganza e la tecnologia innovativa, produce vetture di lusso, berline sportive, SUV e auto elettriche Audi e-tron.

: conosciuta per la sua eleganza e la tecnologia innovativa, produce vetture di lusso, berline sportive, SUV e auto elettriche Audi e-tron. Škoda : è nota per offrire la più apprezzata combinazione di contenuti e convenienza. Produce una vasta gamma di modelli, dai piccoli modelli urbani alle berline e SUV familiari, anche elettrici.

: è nota per offrire la più apprezzata combinazione di contenuti e convenienza. Produce una vasta gamma di modelli, dai piccoli modelli urbani alle berline e SUV familiari, anche elettrici. SEAT – CUPRA : due marchi spagnoli che condividono l’interpretazione sportiva dei modelli del Gruppo che spesso escono dalle stesse fabbriche dove vengono prodotte le Volkswagen.

: due marchi spagnoli che condividono l’interpretazione sportiva dei modelli del Gruppo che spesso escono dalle stesse fabbriche dove vengono prodotte le Volkswagen. Porsche : è rinomata per le sue auto sportive di lusso e ad alte prestazioni come la 911 e la più economica Boxster. Ha anche tracciato la strada ai SUV di lusso (Cayenne e Cayman) e alle berline coupè (Panamera).

: è rinomata per le sue auto sportive di lusso e ad alte prestazioni come la 911 e la più economica Boxster. Ha anche tracciato la strada ai SUV di lusso (Cayenne e Cayman) e alle berline coupè (Panamera). Bentley e Bugatti : sono i due Marchi extra lusso che basano la produzione delle auto sull’estrema personalizzazione e l’artigianalità.

: sono i due Marchi extra lusso che basano la produzione delle auto sull’estrema personalizzazione e l’artigianalità. Lamborghini: nota per essere la “rivale sportiva” italiana della Ferrari, con sede a Sant’Agata Bolognese. Oggi molto del suo DNA è condiviso con i modelli sportivi ad alte prestazioni di altri Brand del Gruppo VAG.

I MARCHI VAG OLTRE LE AUTO: MOTO, TRUCK E BUS

Oltre a questi marchi principali, il Gruppo Volkswagen possiede anche altri marchi come Ducati nel settore motociclistico e MAN e Scania nel settore dei veicoli commerciali. Ducati fu acquistata da Audi nel 2012 per il valore di circa 860 milioni di euro.

Scania (di origini svedesi) è stata acquisita a partire dal 2008, con una quota di maggioranza da VW, per poi entrare totalmente nel gruppo tramite Traton che oggi nel possiede il 100%. Traton è una divisione del gruppo Volkswagen che si occupa dei mezzi pesanti (Truck & Bus) a cui il gruppo VW ha trasferito l’intera proprietà del Marchio MAN dal 2021.