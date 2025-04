Quali sono i difetti della Toyota Yaris?

Share on:

La Toyota Yaris è da sempre una delle utilitarie più vendute e apprezzate in Europa. Affidabile, compatta, parca nei consumi e ben costruita, ha fatto del rapporto qualità-prezzo il suo cavallo di battaglia. Ma nessuna auto è esente da difetti, e la Yaris, pur essendo una delle meno problematiche del suo segmento, non fa eccezione. Nei prossimi paragrafi analizziamo le varie generazioni e motorizzazioni — benzina, diesel e ibrida — emergono criticità diverse, spesso legate alla tecnologia del tempo, alla progettazione o all’evoluzione delle normative. Vediamo quindi, per ogni generazione, quali sono i principali difetti della Toyota Yaris.

TOYOTA YARIS (1999 – 2005)

Le prime Yaris a benzina, con motori da 1.0 e 1.3 litri, sono oggi considerate auto quasi auto storiche. A parte la normale usura legata all’età, presentavano alcuni difetti ricorrenti:

Frizione debole che tendeva a slittare dopo 80-100.000 km , in particolare con il motore 1.3.

che tendeva a slittare , in particolare con il motore 1.3. Consumo olio motore in alcune unità, specialmente nelle versioni prodotte tra il 2001 e il 2003 , si verificavano consumi eccessivi di olio già a 70.000 km.

in alcune unità, specialmente nelle versioni prodotte , si verificavano consumi eccessivi di olio già a 70.000 km. Verniciatura delicata, le tinte più scure tendevano a scolorirsi, soprattutto su tetto e cofano.

Altrettanto diffuse in Italia, le 1.4 D-4D diesel erano parsimoniose ma non esenti da problemi:

EGR soggetta a intasamento , in particolare su percorsi urbani come molte auto diesel.

, in particolare su percorsi urbani come molte auto diesel. Turbina suscettibile se non adeguatamente lubrificata, con olio motore di qualità o sottoposta a frequenti spegnimenti a caldo dopo forti accelerazioni. Anche questa una condizione che mette sotto stress tutti i turbocompressori.

TOYOTA YARIS (2005 – 2011)

Con l’introduzione dei motori 1.0 e 1.3 VVT-i, la Yaris guadagnò in efficienza ma anche in complessità:

Problemi alla catena di distribuzione su alcuni motori 1.3 che presentavano rumorosità anomala già a 60.000 km.

su alcuni motori 1.3 che presentavano già a 60.000 km. Centralina elettronica delicata, specialmente sulle prime annate, con casi di spie motore accese senza apparente motivo.

Il 1.4 D-4D fu aggiornato ma continuava a mostrare problemi simili alla generazione precedente, con in più:

Iniettori rumorosi su alcune unità a freddo con crescente intensità, indice di usura precoce.

su alcune unità a freddo con crescente intensità, indice di usura precoce. Filtro antiparticolato (DPF) che nelle versioni Euro 5, poteva intasarsi facilmente in uso urbano.

TERZA GENERAZIONE TOYOTA YARIS (2011–2020) IBRIDA

Affidabili e longevi, i motori a benzina puri si sono ridotti nel tempo a favore dell’ibrido, ma restano ancora oggi molto ricercati. I difetti principali sono:

Cambio manuale poco preciso in particolare nelle prime versioni 2011-2013.

in particolare nelle prime versioni 2011-2013. Rumorosità aerodinamica superiore alla media del segmento delle utilitarie dopo i 100 km/h.

Con le versioni ibride (Hybrid HSD 1.5 e-CVT) Toyota ha costruito la sua reputazione “verde”, ma a volte con problematiche relative a:

Batteria ibrida sensibile alle temperature con climi molto caldi o freddi, l’efficienza potrebbe calare.

con climi molto caldi o freddi, l’efficienza potrebbe calare. Surriscaldamento inverter in rari casi.

in rari casi. Rumore da trasmissione e-CVT non è un difetto meccanico, ma molti utenti lamentano un eccessivo effetto “scooter” in accelerazione, caratteristica distintiva di molte auto giapponesi e non solo.

TOYOTA YARIS QUARTA GENERAZIONE DAL 2020

La piattaforma TNGA GA-B è tutta nuova e con essa anche il motore 1.5 tre cilindri Hybrid Dynamic Force. I problemi che potrebbero necessitare maggiori controlli prima dell’acquisto di un’auto usata, sono: