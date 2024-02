Quali sono i difetti della 500X?

La Fiat 500X è un’auto molto popolare e ricercata anche sul mercato dell’usato e come tutte le vetture, può presentare alcuni problemi più frequenti nel corso degli anni a seconda del motore, dell’allestimento e del modello. Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono i difetti della Fiat 500X e le relative soluzioni adottate.

DIFETTI, NORMALE USURA E RICHIAMI AUTO

Prima di parlare dei problemi della Fiat 500X è bene precisare che la maggior parte dei modelli di auto, soprattutto dopo il lancio sul mercato, mostrano qualche problemino di gioventù. Problemi che i costruttori risolvono adottando opportune soluzioni migliorative rispetto al modello inizialmente concepito. Ecco perché una delle regole principe sconsiglia l’acquisto di un nuovo modello di auto appena presentato. Per le stesse ragioni un modello di successo a fine carriera ha più basse probabilità di presentare un difetto. Lo stesso vale per i difetti di gioventù della Fiat 500X, tra i quali probabilmente il volano ha dato un gran daffare alle officine della rete ufficiale.

Bisogna ricordare che non sempre un problema percepito durante l’utilizzo dell’auto è caratterizzabile come un difetto, poiché la componente emotiva a volte gioca brutti scherzi. Inoltre, per i problemi di difettosità che compromettono l’affidabilità, le specifiche di omologazione dell’auto o la sicurezza, i costruttori sono tenuti a richiamare le auto anche oltre il periodo di garanzia del costruttore. Spesso accade però che il deterioramento dell’auto che per la Casa costruttrice è definito “normale usura”, sia un difetto di qualità costruttiva o dei materiali per l’utilizzatore.

DIFETTI FIAT 500X: QUALI SONO QUELLI PIU’ FREQUENTI

Di seguito abbiamo raccolto i difetti della Fiat 500X più frequenti e condivisi sul gruppo Facebook Fiat 500X Club Italia:

slittamento e malfunzionamento frizione Fiat 500X 1.6 multijet è un difetto noto e frequente che ha colpito anche altri modelli del Brand con lo stesso motore. In alcuni casi lo slittamento è provocato da trafilaggi di olio trasmissione attraverso i paraoli del cambio. In altri invece il difetto più “problematico” è il volano della Fiat 500X. A partire da fine 2019 Fiat ha adottato un volano modificato individuabile dal codice 71795993.

modulo multiair motore 1.4 benzina 140cv. La sostituzione del modulo di attuazione delle valvole ha un costo di circa 1400 – 2000 euro, ma in alcuni casi si sarebbe trovata soluzione anche nella pulizia o sostituzione del filtro del modulo multiair con cambio olio motore, sostituzione filtro olio motore e reset di eventuali codici di errore memorizzati.

DIFETTI VARI PIU’ O MENO FREQUENTI DELLA FIAT 500X

Sullo stesso gruppo Facebook abbiamo riscontrato una più eterogenea lista di difetti della Fiat500X che non sempre però trovano un ampio riscontro tra i proprietari. Sintomo evidente che possano essere problemi circoscritti ad alcuni modelli o conseguenti di particolari abitudini di guida o di utilizzo. Ad esempio: