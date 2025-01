Quale colore per l’auto? Le tinte preferite e quelle da evitare

La scelta del colore dell’auto non è solo una questione di gusto personale: può influenzare il valore del veicolo nel tempo, la percezione della sua eleganza e persino il suo appeal sul mercato dell’usato. Secondo il report “Automotive Color Report” di BASF Coatings, i trend sui colori delle auto variano significativamente rispetto ad alcuni anni fa e da una regione all’altra, con preferenze che riflettono tanto le esigenze estetiche quanto i mutamenti sociali. Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio quali sono i colori auto più scelti dai consumatori e quelli che invece rischiano di essere una scelta poco conveniente e quindi da evitare.

I COLORI AUTO PIÙ POPOLARI NEL MONDO

A livello globale, i colori cosiddetti acromatici (bianco, nero, grigio e argento) sono i più scelti dai consumatori. Il bianco, nonostante un leggero calo, resta il colore più diffuso per le auto nel 2024. Tra i colori cromatici, il blu continua a essere il preferito, seguito da rosso e verde. Tuttavia, stanno emergendo nuove tendenze: beige e giallo hanno guadagnato terreno, offrendo opzioni calde e sofisticate. Attenzione però a rendere con le giuste precauzioni questi numeri poiché l’importanza del colore su un’auto, dipende anche dal design, dal modello di auto e dalla regione geografica in cui ci si trova.

EMEA: LA CRESCITA DEI COLORI AUTO NEUTRI

Nella regione EMEA, i colori acromatici rappresentano quasi l’80% delle scelte. Il bianco guida la classifica, seguito da grigio e nero, ma il beige sta crescendo rapidamente, quasi raddoppiando la sua quota di mercato. Secondo Mark Gutjahr, responsabile globale del design dei colori automobilistici di BASF, “i colori neutri come il beige evocano calma e raffinatezza, offrendo un senso di stabilità ed eleganza nel tempo.”

NELLE AMERICHE IL GRIGIO E’ UNA SCELTA SICURA

Il grigio come colore per un’auto sta guadagnando una posizione di rilievo nelle Americhe, con il 20% della quota di mercato. Questo colore, grazie alla sua versatilità, è disponibile in un’ampia gamma di sfumature che spaziano dai toni metallici ai toni caldi.

Mentre il bianco e il nero stanno perdendo popolarità secondo il rapporto, cresce l’attrazione verso tonalità più calde e luminose, come il verde e il giallo.

ASIA-PACIFICO: IL COLORE AUTO TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

In Asia, il bianco rimane il colore preferito indiscusso, dove rappresenta un valore simbolico di purezza. Tuttavia, anche qui il rapporto BASF evidenzia una lenta ascesa di tonalità cromatiche come blu e verde, che rappresentano una crescente voglia di diversità nei gusti dei consumatori.

COLORE E VALORE DELL’AUTO: COME SCEGLIERE CON CRITERIO?

Sebbene sia importante scegliere un colore che rifletta la propria personalità, optare per tonalità particolarmente audaci o non comuni potrebbe abbassare il valore dell’auto nel mercato dell’usato, specie se non incontrano il gusto della maggioranza degli automobilisti che potrebbero acquistare il veicolo. I colori acromatici (bianco, nero, grigio, argento) hanno maggiore stabilità in termini di rivendibilità, ma l’ascesa di colori come beige, verde e giallo dimostra che le preferenze dei consumatori sono in evoluzione.