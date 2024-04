Con una quota mercato del 5,40% nel primo trimestre 2024 per un totale di 24.350 modelli venduti (fonte Unrae), Peugeot è risultata la quinta marca venduta in Italia, a conferma degli ottimi numeri già registrati nel 2023. Merito di una gamma molto varia che abbina eleganza e affidabilità. Ma qual è la Peugeot più economica, tenendo anche conto degli incentivi attuali e futuri e delle promozioni in essere? Scopriamolo dall’ultimo listino.

PEUGEOT PIÙ ECONOMICA: QUAL È, QUANTO COSTA?

Attualmente la gamma Peugeot disponibile in Italia è composta da una ventina di modelli, alcuni di fascia alta come la 508 Station che nell’allestimento plug-in hybrid può arrivare a costare più di 70.000 euro, e altri meno costosi. Per trovare una Peugeot economica dobbiamo quindi indirizzarci verso modelli come 208, 2008 e 308, che sicuramente non costano poco ma sono più abbordabili. Vuoi sapere quali sono le Peugeot che costano meno? Ecco la top-10 dei modelli più economici in base ai prezzi del listino ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

208 PureTech 75 S&S 5p. Active: 20.270 €

208 PureTech 100 S&S 5p. Active: 21.470 €

208 PureTech 100 S&S 5p. Allure: 23.120 €

208 Hybrid 100 e-DCS6 Active: 23.970 €

208 PureTech 100 S&S 5p. GT: 25.220 €

208 Hybrid 100 e-DCS6 Allure: 25.620 €

2008 PureTech 100 S&S Active: 25.950 €

208 Hybrid 100 e-DCS6 GT: 27.720 €

308 PureTech Turbo 130 S&S Active Pack: 27.720 €

2008 PureTech 100 S&S Allure: 27.950 €.

La Peugeot più economica è quindi la city car 208 nell’allestimento PureTech 75 S&S 5p. Active che costa 20.720 euro. Si tratta della versione con motore 1.2 cc tre cilindri a benzina da 75 CV/55 kW, con consumi dichiarati dalla Casa di 5,1 l/100 km nel ciclo misto ed emissioni di CO2 stimati in 114 g/km. Un’altra Peugeot relativamente economica è il Suv 2008 che parte da 25.950 euro.

A titolo di cronaca la 308 station più economica costa 28.720 euro, la 408 più economica costa 35.250 euro, la 5008 più economica costa 37.290 euro e la 3008 più economica costa 38.700. Poi si va direttamente sopra i 40.000 euro.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE PEUGEOT APRILE 2024

Ad aprile 2024 l’intera gamma Peugeot è offerta in promozione con prezzo scontato, finanziamento Move Promo e incentivi statali ove disponibili (solo per elettriche e plug-in hybrid). Il finanziamento prevede un anticipo, rate mensili relativamente leggere e una maxi rata finale, in alternativa l’auto si può sostituire o restituire. Maggiori informazioni qui. Ecco tre esempi dell’offerta:

208 PureTech 75 S&S 5p. Active

Prezzo di listino: 20.270 €

Prezzo scontato: 17.070 €

Anticipo: 3.323 €

Rate mensili: 35 da 110 € (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,96%)

Rata finale: 12.516 €.

Prezzo di listino: 20.270 € Prezzo scontato: 17.070 € Anticipo: 3.323 € Rate mensili: 35 da 110 € (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,96%) Rata finale: 12.516 €. 308 PureTech Turbo 130 S&S Allure

Prezzo di listino: 30.570 €

Prezzo scontato: 28.070 €

Anticipo: 5.853 €

Rate mensili: 35 da 250 € (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,43%)

Rata finale: 17.122 €.

Prezzo di listino: 30.570 € Prezzo scontato: 28.070 € Anticipo: 5.853 € Rate mensili: 35 da 250 € (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,43%) Rata finale: 17.122 €. 5008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Pack

Prezzo di listino: 44.070 €

Prezzo scontato: 34.320 €

Anticipo: 5.669 €

Rate mensili: 35 da 250 € (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,15%)

Rata finale: 24.651 €.

Offerte valide solo per clienti privati e per contratti stipulati fino al 30 aprile 2024, non cumulabili con altre iniziative in corso. Il prezzo scontato si applica solo aderendo al finanziamento Move Promo.

QUANTO COSTANO LE PEUGEOT CON GLI INCENTIVI STATALI?

Come è noto gli incentivi auto 2024 sono strutturati in modo particolare: attualmente vige lo stesso schema degli anni scorsi con sconti fino a 5.000 euro, con rottamazione, o 3.000 euro, senza rottamazione, per le auto elettriche, e di 4.000 euro, con rottamazione, o 2.000 euro, senza rottamazione, per le ibride plug-in, mentre quelli per le auto termiche sono terminati. Significa che con l’attuale schema possono beneficiare degli incentivi solo i modelli elettrici e plug-in di Peugeot.

Prossimamente, invece, gli incentivi verranno modificati secondo il seguente schema:

Auto elettriche nuove

6.000 euro (senza rottamazione)

7.500 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

9.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

11.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

11.250 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e Isee sotto 30.000 euro)

12.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

13.750 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto ibride plug-in nuove

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Per persone fisiche e giuridiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 45.000 euro + Iva (54.900 Iva inclusa).

Auto termiche nuove fino a 135 g/km

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 35.000 euro + Iva (42.700 Iva inclusa).

Auto usate Euro 6 fino a 160 g/km

2.000 euro (con rottamazione di veicoli fino a Euro 4).

Solo per persone fisiche. Fissato un tetto massimo di spesa a 25.000 euro + Iva (30.500 Iva inclusa).

Con questi nuovi incentivi anche i modelli termici della Peugeot potrebbero costare molto meno. Tuttavia i limiti di emissioni di CO2 per le auto nuove fino a 135 g/km (160 g/km per le usate) e il tetto massimo di spesa rischiano di tagliar fuori dagli incentivi una parte della gamma Peugeot.