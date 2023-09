Q8 Hi Perform: le nuove formulazioni diesel e benzina per abbattere emissioni e consumi

Q8, dopo il lancio del biocarburante Q8 HVO+, non si ferma ma rilancia sul mercato una nuova formula del carburante Q8 Hi Perform, che garantisce alte prestazioni e riduzione di consumi ed emissioni. Le innovative formulazioni, diesel e benzina, sono state sviluppate nell’ottica di una mobilità più sostenibile. e sono disponibili in Italia da luglio 2023. Andiamo alla scoperta di tutti i particolari.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL CARBURANTE EVOLUTO Q8 HI PERFORM

Grazie alla nuova formula, Q8 Hi Perform perfeziona ancora di più le performance di ogni motore, con consumi ridotti fino al 12% e migliori risultati. Una novità che risponde esattamente alle nuove esigenze degli automobilisti, sempre più sensibili all’impatto ambientale e alle prestazioni del proprio veicolo.

Q8 HI PERFORM DIESEL: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Con la sua formulazione avanzata, Q8 Hi Perform Diesel consente di mantenere ancora più puliti i sistemi di alimentazione e di iniezione, garantendo un miglior funzionamento del motore e una performance ancora più elevata. Ma soprattutto, ed è la cosa che più interessa gli automobilisti, permette una riduzione dei consumi di carburante fino al 12% e, di conseguenza, delle emissioni di CO2.

Q8 HI PERFORM BENZINA 100 OTTANI: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Passando ai motori benzina, la nuova formulazione prestazionale Q8 Hi Perform 100 Ottani si caratterizza per l’utilizzo di un prodotto base con un’elevata quota, superiore al 20%, di componenti rinnovabili. Grazie al contenuto di ossigenati presenti, questa benzina viene etichettata, per la prima volta in Italia, come E10, rimanendo comunque compatibile con tutto il parco auto circolante. I benefici della nuova formula Q8 Hi Perform 100 Ottani si percepiscono in particolare a livello di emissioni, in quanto consente la riduzione dei consumi sull’intero ciclo di vita, rispetto al carburante totalmente fossile, fino al 9%, garantendo contestualmente la massima potenza erogabile dal motore.

Q8 PER UNA MOBILITA PIÙ SOSTENIBILE E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

Con il nuovo lancio di carburanti evoluti, Q8 ha confermato di voler contribuire a promuovere una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Del resto, l’attenzione a una mobilità più efficiente si fa sempre più evidente ed è assolutamente necessaria per seguire il corso della transizione energetica, in linea con le direttive dell’UE. Lo abbiamo per esempio visto con l’introduzione nelle stazioni di servizio delle colonnine per la ricarica di auto elettriche, con la progettazione dei primi impianti a idrogeno e con la ricerca di carburanti sintetici, i cosiddetti e-fuel che permetteranno l’utilizzo dei motori ICE anche dopo il 2035, in attesa di sapere se nel prossimo futuro rientreranno in gioco anche i biocarburanti.