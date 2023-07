Problema AdBlue su Peugeot – Citroen: chiesta un’indagine UE

L’AdBlue è un liquido essenziale per il funzionamento delle auto diesel con catalizzatore selettivo SCR omologate secondo la norma Euro 6C e successive. Diversi automobilisti hanno riscontrato problemi legati all’AdBlue, uno tra questi sembrerebbe dovuto a un difetto di progettazione del serbatoio AdBlue che causa problemi alle auto Peugeot e Citroen. Se il sistema AdBlue non funziona, l’auto non parte e poiché molti automobilisti si sono visti addebitare o preventivare un costo di riparazione superiore a 900 euro, le associazioni dei consumatori europee si sono unite per chiedere un’indagine formale sul caso AdBlue Peugeot – Citroen tramite BEUC, cioè l’Organizzazione europea dei consumatori.

PROBLEMA ADBLUE SEGNALATO IN ITALIA, SPAGNA, FRANCIA E BELGIO

Il problema principale legato al funzionamento dell’SCR è che se il software della centralina che controlla il motore riceve erroneamente l’informazione che il serbatoio AbBlue risulta vuoto, anche se in realtà non lo è, non fa avviare il motore. Questo perché, nel caso mancasse realmente l’AdBlue, il motore non rispetterebbe gli standard di emissioni NOX per cui è stato omologato. Normalmente, il guidatore riceve un avviso che l’AdBlue sta per finire diverse migliaia di km in anticipo, così da fare il rabbocco di AdBlue. Le principali associazioni europee hanno raccolto segnalazioni in Italia, Spagna, Francia e Belgio, di automobilisti che hanno avuto problemi con il livello di AdBlue anche se il serbatoio era pieno, con limitazioni nell’utilizzo dell’auto. Come abbiamo già scritto in questo articolo, la riparazione è a carico dei clienti, con un costo sino a 1200 euro, ma le associazioni europee sostengono che sia un comportamento inaccettabile da parte delle Case auto.

COSTO RIPARAZIONE ADBLUE PER PEUGEOT CITROEN IN MEDIA SINO A 1000 EURO

“È probabile che ciò sia dovuto a difetti di progettazione o fabbricazione nel software e/o nel serbatoio AdBlue”, scrive BEUC. L’UFC-Que Choisir, Altroconsumo, Testachats/Testaankoop e OCU hanno pubblicato articoli che descrivono ulteriormente i problemi con il sistema AdBlue sulle segnalazioni ricevute rispettivamente in Francia, in Italia, in Belgio e in Spagna, che riassumiamo di seguito:

4.000 consumatori europei hanno segnalato problemi con le loro auto alimentate da AdBlue. A giugno 2023, sono 1.731 in Francia, 2.411 in Belgio e più di 700 in Italia;

europei hanno segnalato problemi con le loro auto alimentate da AdBlue. A giugno 2023, sono 1.731 in Francia, 2.411 in Belgio e più di 700 in Italia; la maggior parte dei consumatori ha segnalato problemi con le auto Citroën e Peugeot , ma i dati di Testachats/Testaankoop e UFC-Que Choisir mostrano che anche altre Case automobilistiche potrebbero essere coinvolte;

, ma i dati di Testachats/Testaankoop e UFC-Que Choisir mostrano che anche altre Case automobilistiche potrebbero essere coinvolte; UFC-Que Choisir e Altroconsumo hanno riferito che, in media, i costi di riparazione vanno da 921 a 1000 euro.

INDAGINE ANTITRUST EUROPA SUL PROBLEMA DELL’ADBLUE

BEUC e le associazioni europee chiedono l’intervento dell’Antitrust UE per l’apertura di un’indagine sui difetti dell’AdBlue. “Inoltre, le aziende che producono o vendono auto alimentate da AdBlue dovrebbero informare chiaramente i consumatori del problema e modificare urgentemente il design dei loro veicoli. I commercianti dovrebbero anche offrire riparazioni gratuite a tutti i consumatori interessati”.