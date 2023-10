Prezzo carburanti: forte rischio rincari per la guerra in Israele

La crisi che si è scatenata in Medio Oriente dopo il violento attacco di Hamas a Israele e l’altrettanto feroce risposta di Tel Aviv, potrebbe avere forti ripercussioni sul prezzo dei carburanti, in particolare su benzina e diesel, portando forti rincari. Anzi potremmo quasi eliminare il condizionale perché la guerra sviluppatasi nel fine settimana ha già fatto schizzare verso l’alto le quotazioni del greggio e del gas, con effetti sul prezzo alla pompa che inizieremo a vedere già nei prossimi giorni. E pensare che dopo gli aumenti della prima metà di Settembre, che avevano convinto il Governo a introdurre il Bonus benzina per aiutare le famiglie più deboli, venivamo da un paio di settimane di ribassi…

PREZZO CARBURANTI: RISCHIO RINCARI PER L’AUMENTO DI PETROLIO E GAS

Stamane a Londra il Brent, il greggio di riferimento per i compratori europei, viene scambiato intorno agli 87,4 dollari al barile dopo aver sfiorato i 90 dollari nelle contrattazioni notturne, quasi 5 dollari in più rispetto a venerdì scorso. In grosso rialzo anche il gas, con i contratti scambiati ad Amsterdam che hanno sfiorato i 43 euro al megawattora a metà mattina (+12%). Con questi numeri l’aumento del prezzo dei carburanti è quasi inevitabile e ce ne accorgeremo ben presto, forse già da domani. Peccato perché il trend dei listini di benzina e gasolio era segnalato al ribasso dalla fine di settembre grazie a diversi fattori, primo fra tutti il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati determinato dall’aumento della produzione dei Paesi non Opec, USA in testa.

MINISTRO URSO: GUERRA IN ISRAELE UN PERICOLO ANCHE PER L’APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

“La situazione di emergenza in Israele e nella Striscia di Gaza rischia di far esplodere altre problematiche, mi riferisco a quello dell’energia come accaduto per la guerra della Russia in Ucraina per l’approvvigionamento di gas e petrolio”, ha dichiarato preoccupato il ministro Urso, titolare delle Imprese e del Made in Italy, commentando gli avvenimenti bellici delle ultime ore. In realtà dall’area direttamente coinvolta dagli scontri non arrivano in Italia né gas né petrolio. La principale preoccupazione riguarda invece l’eventuale coinvolgimento dell’Iran, che è stato accusato di aver appoggiato le incursioni di Hamas. Qualora Stati Uniti ed Europa dovessero tornare a imporre sanzioni ed embarghi a Teheran, le ripercussioni sul mercato per l’esclusione di uno dei primi produttori di petrolio al mondo sarebbero inevitabili e per nulla indolori.

PREZZI CARBURANTI OGGI

Di seguito riportiamo i prezzi medi di benzina, diesel, gpl e metano applicati nelle singole regioni oggi 9 ottobre 2023, e il prezzo medio nazionale sulla rete autostradale, da prendere come riferimento per capire se nei prossimi giorni ci saranno dei rincari e di quanto.

Abruzzo

Gasolio self: 1,922

Benzina self: 1,950

Gpl servito: 0,724

Metano servito: 1,411

Basilicata

Gasolio self: 1,936

Benzina self: 1,974

Gpl servito: 0,721

Metano servito: 1,404

Calabria

Gasolio self: 1,940

Benzina self: 1,967

Gpl servito: 0,765

Metano servito: 1,481

Campania

Gasolio self: 1,907

Benzina self: 1,951

Gpl servito: 0,687

Metano servito: 1,367

Emilia Romagna

Gasolio self: 1,921

Benzina self: 1,945

Gpl servito: 0,688

Metano servito: 1,311

Friuli Venezia Giulia

Gasolio self: 1,930

Benzina self: 1,950

Gpl servito: 0,704

Metano servito: 1,320

Lazio

Gasolio self: 1,903

Benzina self: 1,939

Gpl servito: 0,704

Metano servito: 1,457

Liguria

Gasolio self: 1,943

Benzina self: 1,965

Gpl servito: 0,775

Metano servito: 1,429

Lombardia

Gasolio self: 1,912

Benzina self: 1,935

Gpl servito: 0,688

Metano servito: 1,359

Marche

Gasolio self: 1,899

Benzina self: 1,932

Gpl servito: 0,740

Metano servito: 1,402

Molise

Gasolio self: 1,925

Benzina self: 1,965

Gpl servito: 0,744

Metano servito: 1,429

Piemonte

Gasolio self: 1,914

Benzina self: 1,940

Gpl servito: 0,689

Metano servito: 1,389

Puglia

Gasolio self: 1,908

Benzina self: 1,961

Gpl servito: 0,689

Metano servito: 1,418

Sardegna

Gasolio self: 1,939

Benzina self: 1,968

Gpl servito: 0,842

Sicilia

Gasolio self: 1,907

Benzina self: 1,950

Gpl servito: 0,781

Metano servito: 1,655

Toscana

Gasolio self: 1,916

Benzina self: 1,934

Gpl servito: 0,713

Metano servito: 1,483

Umbria

Gasolio self: 1,909

Benzina self: 1,937

Gpl servito: 0,734

Metano servito: 1,330

Valle d’Aosta

Gasolio self: 1,945

Benzina self: 1,966

Gpl servito: 0,824

Metano servito: 1,279

Veneto

Gasolio self: 1,899

Benzina self: 1,927

Gpl servito: 0,689

Metano servito: 1,313

Provincia di Bolzano

Gasolio self: 1,963

Benzina self: 1,982

Gpl servito: 0,802

Metano servito: 1,473

Provincia di Trento

Gasolio self: 1,928

Benzina self: 1,952

Gpl servito: 0,742

Metano servito: 1,347

Rete autostradale (media nazionale)

Gasolio self: 2,000

Benzina self: 2,024

Gpl servito: 0,854

Metano servito: 1,515.