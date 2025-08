Prezzo benzina e gasolio in Europa: dove costa meno?

Chi attraversa l’Europa in auto, specialmente durante le vacanze estive, dovrebbe tenere d’occhio i prezzi del carburante. L’ultima indagine condotta dall’Automobile Club Tedesco (ADAC), ha evidenziato significative differenze nei costi di benzina e gasolio tra i vari Paesi europei. In particolare, il prezzo della benzina (Super E5) può variare fino a 55 centesimi al litro, mentre per il gasolio la differenza può arrivare a 54 centesimi. Un divario che può incidere sensibilmente sul bilancio del viaggio. Ecco di seguito dove conviene fare rifornimento in viaggio e la tabella riassuntiva da consultare.

I PAESI PIÙ ECONOMICI: DOVE BENZINA E GASOLIO COSTANO MENO?

Secondo l’indagine ADAC, Polonia e Repubblica Ceca offrono i prezzi più bassi per benzina e gasolio. Una tappa strategica può far risparmiare cifre considerevoli. Chi viaggia verso l’Europa dell’Est ha buone possibilità di risparmio. La Polonia si conferma il Paese con la benzina più economica, mentre la Repubblica Ceca è in testa per il gasolio a buon mercato. Questo vantaggio si riflette soprattutto per i viaggiatori in transito: una sosta pianificata per il rifornimento prima di attraversare i confini può ridurre sensibilmente i costi complessivi del viaggio. A fronte di pochi minuti di deviazione dal percorso, si possono risparmiare anche decine di euro.

I PAESI PIÙ COSTOSI: DOVE BENZINA E GASOLIO COSTANO DI PIU’?

In Svizzera il gasolio raggiunge i prezzi più alti, mentre in Danimarca la benzina è tra le più care dell’intero continente. Non tutti i Paesi europei offrono condizioni vantaggiose. Secondo i dati raccolti dall’ADAC, la Svizzera è attualmente il Paese con il gasolio più caro, mentre la Danimarca primeggia nei costi della benzina. In queste nazioni, fare il pieno può rappresentare una spesa considerevole. È quindi prudente calcolare in anticipo dove conviene rifornirsi, eventualmente evitando di fare il pieno nei tratti autostradali di questi Paesi, dove i prezzi possono essere ancora più elevati rispetto ai distributori urbani o lungo le strade secondarie. Clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza la tabella dei prezzi di benzina e gasolio in Europa 2025.

AUTOSTRADE E CITTÀ: DIFFERENZE ENORMI NEI PEZZI DEL CARBURANTE

I prezzi del carburante variano anche a livello regionale. Come è ben noto, in molti casi, l’autostrada è la soluzione meno economica per fare carburante. Un altro elemento emerso dall’indagine è la forte variabilità dei prezzi di benzina e gasolio nei singoli Paesi. Come in Germania, anche in altri Paesi europei si registra un marcato aumento dei prezzi presso le stazioni di servizio autostradali rispetto a quelle nei centri urbani o a pochi chilometri dalle uscite. Per evitare costi inutili, è consigliabile utilizzare applicazioni per smartphone che mostrano i distributori più economici lungo il tragitto. Conoscere i prezzi medi dei carburanti lungo l’itinerario può fare la differenza tra una spesa sostenibile e una molto più onerosa.