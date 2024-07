Prezzi RC auto: +6,8% a maggio 2024, la crescita continua

Prezzi RC auto sempre in aumento anche a maggio 2024, seppur in misura più lieve rispetto al periodo precedente. Circostanza che potrebbe prefigurare una prossima inversione di tendenza dopo più di un anno di aumenti costanti. Nello specifico, nel quinto mese del 2024 il prezzo medio RCA relativo alle autovetture a uso privato si è attestato a 400 euro, in crescita su base annua del +6,8% in termini nominali e del +6,0% in termini reali. Peggio è andata agli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, che hanno subito un incremento di prezzo del +11%. Complessivamente il livello dei prezzi medi risulta ancora di poco inferiore al periodo pre-Covid (405,5 euro nel primo trimestre 2019) e più basso del -19,19% rispetto a 10 anni fa, quando ammontava a 495,9 euro.

PREZZI RC AUTO: NAPOLI E PRATO LE PROVINCE PIÙ CARE

Nel primo trimestre 2024 i rincari maggiori su base annua si sono osservati nelle province di Prato e Roma (entrambe +10,0%), Nuoro (+9,80%) e Biella (+9,20%), mentre in termini complessivi il prezzo medio più alto è stato registrato a Napoli e a Prato con 580 euro, davanti Caserta (515), Pistoia (503) e Massa-Carrara (497). Le province più economiche sono risultate invece Enna (285 euro), Potenza (296), Oristano (309), Pordenone, Aosta e Campobasso (tutte a 316). Significa che tra la provincia più cara e quella meno costosa c’è una differenza abissale di 295 euro, mentre il differenziale di premio tra Napoli e Aosta (le due province di riferimento dell’Ivass per monitorare le difformità territoriali) è di 264 euro, +8,1% su base annua (ma -45,1 rispetto al 2014).

RC AUTO: DIMINUISCONO LE POLIZZE CON SCATOLA NERA

Altro dato significativo dei dati Ivass, stavolta relativo al primo trimestre 2024 (prossimo aggiornamento quando saranno disponibili i dati del semestre), ha visto il 17,8% delle polizze prevedere una clausola legata alla presenza di scatola nera, con una variazione annua pari a -1,4%. La diffusione risulta piuttosto eterogenea tra le province, con un tasso di penetrazione mediamente più elevato al sud (p.es. Caserta 61,8% e Napoli 50,8%). Invece le province in cui si sono avute le riduzioni più ampie della scatola nera sono state Vibo Valentia (-5,4%) ed Enna (-4,8%).

ASSICURAZIONE AUTO: COSTO MEDIO DEI SINISTRI

Riguardo, infine, i dati sulla frequenza sinistri e sul loro costo medio, emersi dalla Relazione annuale Ania pubblicata qualche giorno fa, nel 2023 la prima è stata del 5,03% con un costo medio per assicurato di 5.219 euro. Notevole come la frequenza dei sinistri accaduti, liquidati e riservati nell’anno in rapporto ai veicoli assicurati sia scesa in vent’anni dal 10,95% del 2000 al 5,03% dell’anno scorso, contrariamente al costo medio che è quasi raddoppiato dai 2.825 euro del 2000 agli attuali 5.219 euro. Sempre nel 2023 il COR del ramo RC auto (COR sta per Combined ratio, ossia l’indicatore che rapporta il costo dei sinistri e delle spese di gestione ai premi) si è consolidato al 99,8%.