Prezzi benzina 2020: quali marchi fanno risparmiare di più?

Dove conviene di più fare benzina e diesel? L’indagine Prezzi Benzina 2020 individua i distributori dove si può trovare il prezzo migliore

L’indagine di Altroconsumo sui Prezzi benzina 2020 risponde alle domande più frequenti degli automobilisti in viaggio e dei pendolari. Dove conviene di più fare benzina? Quali marche fanno risparmiare di più? Dove trovare il prezzo benzina migliore? Ecco le classifiche dei prezzi benzina 2020 e dei prezzi diesel 2020 suddivisi per rifornimento in città, su strade extraurbane e autostrade.

PREZZI BENZINA 2020: L’INDAGINE IN 11 REGIONI

L’indagine sui Prezzi benzina 2020 è stata condotta considerando i marchi e le compagnie presenti in almeno 11 regioni italiane. Il confronto si è basato analizzando i prezzi del carburante dal 15 aprile al 1 ottobre 2020 sia self-service che servito con un punteggio da 100 in su. Per comprendere meglio quali marchi fanno risparmiare sul rifornimento di carburante, ecco come leggere la classifica dei distributori di benzina e diesel qui sotto. Altroconsumo ha confrontato i prezzi di ogni marchio al netto delle tasse con la media dei prezzi rilevati da Osservaprezzi carburanti. Il giudizio di ogni marchio/Compagnia è sintetizzato in un indice medio da 100 (per l’insegna meno cara) in su. Il voto sale in base ai prezzi applicati. Ad esempio 105 significa che l’insegna è più cara del 5% rispetto alla media.

PREZZI BENZINA 2020: LA CLASSIFICA DEI DISTRIBUTORI SELF SERVICE

I migliori prezzi benzina e diesel al self-service, nei centri abitati e nelle strade extraurbane al di fuori delle autostrade, sono offerti dai marchi della Grande Distribuzione, Conad e Enercoop. Tra i Prezzi benzina 2020 in “servito” risultano più convenienti i marchi Beyfin ed Europam. Come sempre c’è una grande differenza tra i migliori prezzi benzina delle marche minori rispetto alle Compagnie petrolifere più grandi. Un divario che l’indagine stima nel 50% in più. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PREZZI BENZINA 2020: LA CLASSIFICA DEI DISTRIBUTORI SERVITO

I prezzi benzina in Autostrada possono essere più cari anche del 70% in più se si considera lo stesso marchio dentro e fuori la rete. Sarni Oil applica il prezzo benzina che conveniente di più in tutte le categorie. I prezzi benzina delle “pompe bianche” si confermano altrettanto convenienti, ma non sono riportate nelle tabelle poiché in numero marginale. Anche le pompe bianche in autostrada offrono prezzi benzina al self-service tra i più convenienti. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.