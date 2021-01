Prezzi auto nuove e manutenzione: il bilancio 2020

Tecnologia e dotazioni di sicurezza delle auto nuove fanno lievitare i prezzi anche nel 2020. Il bilancio dell’Osservatorio Autopromotec

I prezzi auto nuove in Italia nel 2020 sono aumentati del +2,4% rispetto al 2019, a fronte di una diminuzione del prezzo auto usate. Lo rivela il bilancio dei prezzi dell’Osservatorio Autopromotec, la più grande fiera internazionale per l’Aftermarket e le attrezzature da officina. L’aumento dei prezzi auto nuove e della manutenzione auto derivano da un’elaborazione sugli indici Istat dei prezzi al consumo.

PREZZI AUTO NUOVE NEL 2020

Alla crescita dei prezzi delle auto nuove si contrappone la diminuzione dei prezzi delle auto usate nel 2020, con un calo dell’1%. Nel 2020 crescono anche se in modo limitato anche i prezzi dei servizi per l’assistenza alle auto (+1,1%). “Sono diversi anni che ormai si assiste al fenomeno dell’aumento dei prezzi delle auto nuove”, afferma l’Osservatorio Autopromotec. Il trend si spiega col fatto che le Case auto tendono ad offrire tecnologie per la sicurezza e software sempre più sofisticati a bordo delle auto. I prezzi delle auto nuove nel 2016, ad esempio, già mostravano un aumento medio tendenziale di +0,6% rispetto al 2015. I prezzi sono poi ulteriormente cresciuti nel 2017 (+0,9%), nel 2018 (+1,9%) e nel 2019 (+2,5%). Nel 2020 i prezzi delle auto nuove sono aumentati in modo più deciso (+2,4%) in rapporto ai volumi di vendite dell’anno precedente.

PREZZI AUTO USATE NEL 2020

I prezzi delle auto usate invece, nonostante il calo di vendite di veicoli usati per l’emergenza sanitaria, sono calati di circa -1%. La spinta sempre più decisa verso le auto elettriche e ibride ha indebolito un mercato che dava ancora spazio alle auto diesel. “Questo fenomeno – spiega l’Osservatorio – ha determinato un rallentamento da parte degli automobilisti nella decisione di sostituire le vecchie auto diesel, con l’inevitabile effetto di svalutazione delle vetture usate a gasolio”.

PREZZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AUTO NEL 2020

In lieve aumento nel 2020 sono anche i prezzi dei servizi post vendita di assistenza e manutenzione auto. L’aumento del +1,1% è in linea con gli incrementi degli anni precedenti. Nel dettaglio, le voci di spesa relative alla manutenzione e alla riparazione di auto hanno fatto registrare una crescita maggiore degli pneumatici auto (+1,1%), rispetto a ricambi e accessori auto (+0,8%) e lubrificanti (+1%).