Bilancio Auto usate: -14% i passaggi di proprietà nel 2020

Il bilancio auto usate 2020 conferma l’interesse per le auto ibride benzina e gasolio, anche se con oltre 400 mila passaggi di proprietà in meno

Il bilancio auto usate 2020 chiude l’anno in negativo, un risultato del tutto atteso, ma è curioso invece scoprire che il trend dei passaggi di proprietà a dicembre è migliore per le due ruote. Le auto usate a dicembre 2020 hanno chiuso con un calo di oltre -5% dei passaggi di proprietà: con 174 auto usate vendute ogni 100 immatricolazioni. Ecco i dati del bilancio auto usate 2020 dell’Automobile Club d’Italia.

BILANCIO AUTO USATE: QUANTI PASSAGGI DI PROPRIETÀ NEL 2020

Il resoconto sulle vendite di auto usate in Italia, dal bollettino ACI-Trend su dati PRA, rivela che nel 2020 sono stati registrati 2.673.624 trasferimenti di proprietà. Al netto delle minivolture, i passaggi di proprietà a dicembre 2020 sono stati poco più di 228 mila (-5,2% rispetto al 2019). Il trend negativo è associato oltre che alla situazione emergenziale, anche alla presenza di un giorno lavorativo in meno che ha abbassato le media giornaliera (-9,7%). Nel 2020 sono state vendute 186 auto usate ogni 100 nuove immatricolazioni (176-100 a dicembre 2020). Il calo dei trasferimenti di proprietà che comprende tutti i veicoli è di solo -1%, poiché a trainare i numeri positivi sono stati i motocicli a dicembre. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

BILANCIO AUTO USATE IBRIDE ED ELETTRICHE 2020

Le auto usate ibride ed elettriche continuano ad affermarsi sempre più anche tra le vendite di veicoli usati. A dicembre 2020 sono aumentati del +83,1% i passaggi di proprietà auto elettriche. Stesso sprint positivo per le auto ibride usate a benzina (+36,3%) e per i passaggi di proprietà auto ibride a gasolio (+155,7%). Il bilancio delle auto usate, conferma comunque che si tratta di percentuali in crescita ma di circa l’1% rispetto al totale delle compravendite di auto usate nel 2020. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

BILANCIO AUTO USATE E MOTO A CONFRONTO

I passaggi di proprietà motocicli a dicembre 2020 hanno segnato una crescita del +18% (+12% se si considera la media giornaliera). Un’inaspettata reazione del mercato moto allo stallo legato al Coronavirus che ha creato ingenti perdite al settore delle due ruote. Se si allarga il focus al bilancio 2020 sui passaggi di proprietà, anche le moto chiudono con segno negativo. Nell’anno sono state vendute 536.517 moto usate, vale a dire il 2,2% in meno rispetto al 2019. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI AUTO E ROTTAMAZIONI NEL 2020

Con i passaggi di proprietà, anche le radiazioni auto sono diminuite, del -4,1% nel mese e -8,7% in termini di media giornaliera. Il bilancio 2020 delle auto usate ha visto un forte calo delle radiazioni auto per esportazione (-39,8%) e una crescita del +13,1% delle rottamazioni auto. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,97 nel mese di dicembre, vuol dire che ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 97 (tasso di 0,91 nell’intero 2020). Ancora più pesante la flessione registrata dalle radiazioni moto, in calo a dicembre del -13,1% rispetto all’analogo mese dell’anno precedente (-17,2% la media giornaliera). Nel 2020 per le radiazioni sono state rilevate riduzioni del -15% per le auto, -17,5% per le moto e del -15,6% per tutti i veicoli.