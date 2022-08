Previsioni Traffico 12, 13, 14 e 15 agosto 2022: bollino nero

Ecco le previsioni del traffico nei giorni 12, 13, 14 e 15 agosto 2022 con i bollini e la viabilità autostradale a Ferragosto

I viaggiatori più assidui sanno che non esiste una formula perfetta per evitare il traffico nei periodi di esodo e con rientri o partenze da e per le vacanze. Le previsioni del traffico nel weekend prima di Ferragosto sono tradizionalmente le più critiche per la viabilità. Piuttosto che affidarci al caso e ai percorsi alternativi dell’ultimo secondo, guardiamo le previsioni del traffico del 12, 13, 14 e 15 agosto 2022, quali sono i giorni da bollino giallo, rosso e nero e i consigli utili per prevenire le code in autostrada.

PREVISIONI TRAFFICO 12 AGOSTO 2022

Le previsioni del traffico per venerdì 12 agosto 2022 danno bollino rosso fin dalle prime ore del mattino. Il piano Viabilità della Polizia di Stato prevede “traffico intenso con possibile criticità”. Per l’inizio del weekend che precede Ferragosto è imposto il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate dalle ore 16 alle 22 di venerdì. Le tratte su cui sono previsti picchi di intensa viabilità sono:

– A1, barriera di Milano sud;

– A4 all’altezza di Padova e Trieste;

– traforo del Gran San Bernardo.

PREVISIONI TRAFFICO 13 AGOSTO 2022

Le previsioni del traffico per sabato 13 agosto 2022 fanno pensare che è sconsigliato partire di mattina. Nelle prime ore del giorno infatti è previsto traffico critico da bollino nero. La viabilità dovrebbe migliorare nelle ore pomeridiane, in cui comunque la probabilità di code è molto alta (bollino rosso). Il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate vale dalle ore 08 alle 22 di sabato. Le tratte su cui sono previsti picchi di intensa viabilità sono:

– A1 tra Chiusi e Orte;

– A4 all’altezza di Trieste;

– A7 all’altezza di Genova;

– A10 Genova-Ventimiglia;

– A12 all’altezza di Genova;

– A12 tra Roma e Civitavecchia;

– A14 tra Bologna e Taranto;

– A15 Parma-La Spezia;

– A16 tra Napoli e Canosa;

– A22 Brennero.

PREVISIONI TRAFFICO 14 AGOSTO 2022

Le previsioni del traffico per domenica 14 agosto 2022 dicono che la congestione del traffico dovrebbe iniziare a scemare, ma resta comunque alta. Il calendario del piano Viabilità Italia coordinato dalla Polizia di Stato mostra un bollino rosso per tutta la giornata di domenica. Il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate sarà anticipato di 1 ora e vale dalle ore 07 alle 22 di domenica. Le tratte su cui sono previsti picchi di intensa viabilità sono:

– A11 Firenze-Mare;

– A30 Caserta-Salerno.

PREVISIONI TRAFFICO 15 AGOSTO 2022

Le previsioni del traffico per lunedì 15 agosto 2022 si prospettano migliori per chi si metterà in viaggio. Ci sarà un traffico da bollino giallo a Ferragosto per tutto il giorno. In questa giornata resta valido il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate dalle ore 07 alle 22 di lunedì.

EVITARE IL TRAFFICO A FERRAGOSTO E TENERSI INFORMATI

Come sempre vi ricordiamo che una partenza intelligente non si basa solo sull’ora in cui ci si mette in viaggio. E’ importante partire con delle bottigliette d’acqua al seguito, preferibilmente in una borsa frigo. Se da un lato le previsioni sul traffico sono un valido aiuto per pianificare il viaggio, bisogna considerare i cambiamenti dell’ultimo minuto, ad esempio provocati da un incidente stradale. Per restare aggiornati sulla viabilità, ci sono diverse possibilità:

– il Navigatore GPS live, come Waze e Maps di Google, possono segnalare autovelox e improvvisi rallentamenti, dandovi la possibilità di cambiare percorso;

– le informazioni sul traffico in tempo reale per i meno tecnologici sono disponibili anche tramite la funzione TP/TA (Traffic Programm / Traffic Annuncement) disponibile su qualsiasi autoradio con RDS. Attivandola dal menù dello stereo, si potrà continuare ad ascoltare musica in viaggio e la riproduzione verrà interrotta automaticamente se la stazione radio (compatibile con il servizio) darà aggiornamenti sulla viabilità;

– servizio VAI di ANAS, anche tramite App per smartphone o il numero 800.841.148;

– numero gratuito 1518 del Centro di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS);

– il canale Rai Isoradio alla frequenza FM 103.3 MHz con le informazioni sulla viabilità h24.

Trovate tante altre informazioni sulla viabilità, numeri utili e consigli per il viaggio anche sul sito AISCAT.