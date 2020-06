Preventivi assicurazione auto online: +310% durante il lockdown

I preventivi assicurazione auto online in aumento durante il lock down hanno dimostrato che il settore dell’RC Auto ha bisogno di una trasformazione digitale

Le limitazioni agli spostamenti durante l’emergenza Coronavirus hanno avuto un forte impatto sull’attività delle agenzie di assicurazione auto. Mentre per molti utenti si apriva la strada alla sospensione dell’assicurazione per il lockdown, tanti altri automobilisti hanno chiesto nuovi preventivi RC auto online. Durante il lockdown le richieste di preventivi assicurazione online sono aumentate del +310%.

ASSICURAZIONE AUTO ONLINE DURANTE IL CORONAVIRUS

L’inizio della fase 3 e la parziale ripresa della mobilità sta progressivamente riavviando anche il settore assicurativo. Nonostante numeri di vendita in crescita delle moto usate però, sembrerebbe in netto calo il volume di utenti che decidono di assicurare la moto per l’estate. C’è chi, in questo periodo critico, è riuscito a cogliere nel distanziamento sociale e nella costrizione domestica un momento per spingere sull’accelerazione digitale. Tra smart working e servizi digitali al cliente, ecco come ha reagito un settore “poco permeabile all’innovazione tecnologica e telematica”, secondo l’indagine di un noto comparatore di preventivi online.

ASSICURAZIONE AUTO ONLINE VS ABITUDINI SUPERATE

Il settore assicurativo è notoriamente un mestiere in cui il contatto diretto tra intermediario e cliente è ancora importante. La carta è ancora massicciamente presente, sia in termini amministrativi (contrattualistica, ricevute, polizze etc.) che di pagamento (il 50% delle transazioni avviene ancora in contanti e meno del 15% con carta di credito). Con la conseguenza che un’eventualità avversa come il coronavirus ha impedito il contatto fisico per mesi e ha rilevato la fragilità dei modelli distributivi tradizionali. E’ quanto emerge dall’analisi.

PREVENTIVI ASSICURAZIONE ONLINE DURANTE IL CORONAVIRUS

Risulta però anche una controtendenza dall’uso degli strumenti digitali a disposizione degli intermediari finanziari. Nei mesi di lockdown, c’è stata una esponenziale crescita dei preventivi assicurazione auto online di oltre il 300%. La conferma, secondo l’indagine, di come la crisi si sia dimostrata un importante acceleratore di tendenze e cambiamenti. La piattaforma – gratuita in questo periodo di emergenza – abilita gli intermediari assicurativi ad effettuare una comparazione tra molte compagnie per l’assicurazione RC Auto e Moto.