Porsche è il migliore brand per i concessionari italiani nel 2021

I concessionari italiani votano i brand auto più soddisfacenti: ecco la Top 10 del 2021, punti di forza e cosa migliorare

Porsche è il primo brand per i concessionari italiani, che hanno votato la fiducia verso le marche auto dei Costruttori. L’evento che ogni anno è organizzato da Quintegia, ha assegnato il premio DealerSTAT 2021 alla filiale italiana della casa di Stoccarda. Ecco la classifica dei brand e i voti assegnati dai concessionari alle Case auto.

TOP 10 DEI MIGLIORI BRAND PER I CONCESSIONARI IN ITALIA

Lo studio annuale di Quintegia rileva il grado di soddisfazione dei dealer nel rapporto con le case automobilistiche ed è stato presentato nel corso di Automotive Dealer Day 2021. In testa della classifica per la terza volta negli ultimi 5 anni, Porsche ha conquistato il primo premio con un punteggio di 4,08 (in un indice di gradimento da 1 a 5. Il punteggio medio di soddisfazione in Italia è pari a 3,39. Ecco di seguito la classifica e nei paragrafi successivi come sono stati assegnati i voti alle Case automobilistiche.

1 Porsche;

2 Mercedes-Benz;

3 Bmw;

4 Toyota;

5 Suzuki;

6 Mini;

7 Audi;

8 Smart;

9 Volvo;

10 Ford.

L’INDAGINE SUI BRAND AUTO ALL’AUTOMOTIVE DEALER DAY 2021

L’indagine ha coinvolto 30 marchi e il 60% dei dealer italiani per un totale di 1.243 questionari raccolti. L’aspetto più apprezzato dai dealer Porsche è la percezione di successo sul mercato che il marchio consentirà nei prossimi 5 anni, secondo le risposte raccolte. Porsche ha ottenuto i punteggi più alti anche nelle classifiche per margini, redditività e management del post-vendita. Riguardo alle performance di tutti i 30 brand, il report rivela anche le aree su cui si basa il rapporto tra la rete e le Case auto e la valutazione dei concessionari:

– qualità della relazione (valutazione 3,89);

– prodotto (3,57);

– training (3,53);

– management vendite e marketing nazionale sul nuovo (3,51).

L’indagine fa emergere anche aspetti migliorabili per i dealer, come vendite business (2,77), margini per i concessionari (2,93) e supporto al marketing locale (2,93).

ELETTRIFICAZIONE E VENDITE ONLINE DA MIGLIORARE

“Nelle sue 18 edizioni DealerSTAT ha costruito una sua storicità nelle tematiche analizzate” – ha spiegato Alberto Bet, manager di Quintegia. “E’ anche un termometro importante per valutare, dal punto di vista dei concessionari, le dinamiche più recenti del settore e i nuovi trend”. Alberto Bet spiega che l’elettrificazione (gamma prodotti, offerta e supporto ai concessionari) ha riscosso giudizi mediamente positivi (3,43), con solo 2 marchi su 30 sotto la sufficienza. “Sono sulla stessa linea le valutazioni sull’approccio alla digitalizzazione da parte dei costruttori (3,52) anche se c’è ancora da lavorare per rendere visibile lo stock online del dealer, dove solo 7 marchi ottengono valutazioni soddisfacenti”.