Porsche Cayenne richiamate in Europa per volante difettoso: ecco quali

Lo sterzo di alcune Porsche Cayenne potrebbe rompersi: ecco quali auto sono state richiamate per rischio d’incidente

La Commissione europea ha pubblicato un bollettino di richiamo della Porsche Cayenne per rischi di sicurezza alla guida. Il Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products), l’organo che informa sui richiami, scrive che potrebbero verificarsi problemi al volante con potenziale rischio d’incidente. Ecco i dettagli del richiamo europeo e le Porsche Cayenne da controllare.

PORSCHE CAYENNE: IL RICHIAMO UE

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di Porsche – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti da ritirare dal mercato. Le Porsche Cayenne sono in particolare al centro della segnalazione A12/01193/21 notificata dalla Francia riguardo a un problema di assemblaggio del piantone del volante. Per la natura del difetto, il caso è stato classificato come “a rischio di lesioni”, presumibilmente per la possibilità che possa causare incidenti stradali in caso di cedimento.

LE PORSCHE CAYENNE DA CONTROLLARE

Il problema delle Porsche Cayenne riguarda il processo di montaggio del piantone dello sterzo. L’avviso pubblicato sul portale Safety Gate della Commissione europea specifica che sono coinvolti i veicoli dal 2017 al 2021. Ecco di seguito quali sono i riferimenti di tipo e omologazione delle auto da controllare:

– Tipo e numeri di identificazione: 9YA/9YB; da e13*2007/46*0900*00 a e13*2007/46*0900*10;

– Prodotte tra il 13 ottobre 2017 e il 10 aprile 2021.

IL PROBLEMA AL PIANTONE DELLE PORSCHE CAYENNE

Il richiamo delle Porsche Cayenne è classificato tra i prodotti con “rischio lesioni” per cui vi consigliamo di non sottovalutare il problema se la vostra auto rientra tra quelle da controllare. Porsche infatti ha dedicato un’azione di richiamo con codice AMB4. Il bollettino europeo infatti spiega che “La giunzione a vite del piantone dello sterzo potrebbe essere difettosa a causa di un errore di produzione. Di conseguenza, il piantone dello sterzo potrebbe staccarsi dall’unità di guida e causare un guasto al sistema di guida, aumentando il rischio di incidente. Il prodotto non soddisfa i requisiti stabiliti dal regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”.