Polizia Stradale: nel 2023 +26% di infrazioni, ritirate 35 mila patenti

Numeri positivi dal resoconto della Polizia Stradale sull’attività svolta nel 2023: a fronte di un maggior numero di controlli e di infrazioni accertate, che tra le altre cose hanno portato al ritiro di circa 35.000 patenti, sono diminuiti gli incidenti rilevati nonché le vittime e i feriti dei sinistri.

POLIZIA STRADALE: TUTTI I NUMERI SU CONTROLLI E INCIDENTI NEL 2023

In particolare, nel 2023 la Polizia Stradale ha impiegato 425.261 pattuglie, che hanno controllato 1.934.385 persone contestando 1.791.320 infrazioni, +26% rispetto al 2022. Questa attività ha portato a un lieve calo degli incidenti stradali rilevati, passati da 45.387 a 44.778 (-1,34%). Decisamente più significativo il dato sulla riduzione degli incidenti con persone decedute, passati da 521 a 449 (-13,82%), e del numero delle vittime (495, -17,1%). Positivo anche il dato sulla diminuzione del -3,9% dei sinistri con feriti, scesi dai 16.402 del 2022 ai 15.760 del 2023 (-2,7%), e delle persone che hanno riportato lesioni (da 25.374 a 24.701, -2,65%).

POLIZIA STRADALE 2023: MAGGIORI INFRAZIONI RILEVATE

A seguito dei controlli effettuati dagli uomini della Polstrada, l’eccessiva velocità si è confermata la principale responsabile degli incidenti, facendo registrare 739.704 violazioni (ben più delle 421.973 riscontrate nel 2022), di cui 372.532 rilevate su 176 tratte autostradali, pari a 1.670 km, grazie all’uso di sistemi Tutor.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 640.044, di cui 13.594 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 1.300. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 831.

Più in generale, l’attività di controllo ha permesso di ritirare 34.315 patenti di guida e 43.187 carte di circolazione, con la decurtazione di quasi 3 milioni di punti patente (per la precisione 2.992.834).

Intense anche le verifiche svolte nel settore del trasporto professionale, per un totale di 22.254 veicoli pesanti sottoposti a controllo, con 17.089 infrazioni accertate e 269 patenti e 616 carte di circolazione ritirate.

Infine l’attività di polizia giudiziaria svolta da uomini e donne della Polizia stradale ha portato all’arresto di 642 persone e alla denuncia in stato di libertà di altre 14.933. Sequestrati oltre tre tonnellate e mezzo di sostanze stupefacenti e 446 veicoli oggetto di riciclaggio.

POLIZIA STRADALE: ALTRI INTERVENTI DEL 2023

Al di là dell’attività su strada, la Polizia Stradale ha controllato 4.193 esercizi pubblici di cui 1.404 autofficine, 996 concessionari, 526 autoscuole, 472 carrozzerie, 412 agenzie di pratiche automobilistiche, 79 autodemolizioni e 304 altri esercizi, con 1.989 infrazioni rilevate. Anche sul fronte della prevenzione la Polstrada è stata costantemente impegnata con iniziative volte ad accrescere la consapevolezza del pericolo che si corre sulle strade a causa di condotte scorrette o azzardate. L’attività di prevenzione rimane infatti la via privilegiata per contrastare l’incidentalità stradale che, per i giovani fino a 30 anni, rappresenta la prima causa di morte. Prevenzione da attuarsi non solo attraverso un’azione di controllo capillare, ma anche con la modifica dei comportamenti dei conducenti. A questo proposito sono stati oltre 200.000 i ragazzi che la Polizia Stradale ha incontrato in occasione delle varie iniziative di educazione stradale, tra progetti e attività formative.