Piemonte: studenti esemplari premiati con un corso di guida sicura

La formazione alla guida non dovrebbe fermarsi alla mera preparazione per l’esame della patente di guida. Dovrebbe andare oltre, istruendo giovani e meno giovani a situazioni stradali reali, potenzialmente pericolose e difficili da gestire. Il corso di guida sicura a 30 giovani studenti neopatentati è una di quelle iniziative da prendere come esempi virtuosi di educazione alla sicurezza stradale.

CORSO DI GUIDA SICURA GRATUITO PER STUDENTI NEOPATENTATI

Una trentina di giovani studenti neopatentati hanno avuto l’opportunità di partecipare gratuitamente a un corso di guida sicura al kartodromo di Busca. L’evento promosso da Confarca, confederazione nazionale di scuole guida e studi di consulenza italiani, si è tenuto con una sessione teorica e una pratica di guida al circuito internazionale KartPlanet nell’ambito del progetto Corporate Social Responsibility. Al termine della giornata di formazione di guida sicura, i partecipanti hanno ricevuto gli attestati di partecipazione al corso.

I RISCHI REALI ALLA GUIDA SI POSSONO CONOSCERE E PREVENIRE CON LA FORMAZIONE

I partecipanti al corso di guida sicura gratuito sono stati scelti tra i giovani studenti neopatentati che si sono particolarmente distinti nell’ultimo anno per meriti scolastici e universitari. “Queste manifestazioni aprono un mondo che spesso e volentieri le persone non conoscono, ovvero quello della sicurezza stradale”, ha commenta Roberto Gianolio, segretario nazionale Confarca. “Fino a quando non ci si trova in condizioni estreme di pericolo o di emergenza, si ignorano le pericolosità che si incorrono sulla strada”.

OLTRE LA SOLA FORMAZIONE PER LA PATENTE

Come ricordiamo anche con i nostri approfondimenti di guida sicura, i corsi di formazione in pista offrono un ambiente controllato, dove i partecipanti possono sperimentare le sfide della guida in un contesto simile alla realtà, al fianco di istruttori professionisti, ma senza i pericoli imprevedibili della strada.

Questo tipo di formazione dovrebbe far parte del bagaglio di ogni conducente che vuole migliorare il suo stile di guida e per saper gestire le manovre di emergenza nel modo corretto. Ci fa piacere di questa iniziativa rivolta alla formazione dei giovani, ma dovrebbero essere molto più frequenti. Speriamo quindi che saranno ripetute anche in altre regioni d’Italia.