Piemonte: bonus trasporti di 100 € per possessori di auto diesel

In Piemonte lo stop ai diesel Euro 5 è stato solamente rinviato, per cui la Regione sta mettendo in campo una serie di misure per favorire chi dovrà sostituire l’auto e chi ha dovuto già farlo. La più interessante riguarda l’introduzione di un Bonus Trasporti del valore di 100 euro per acquistare con lo sconto abbonamenti annuali e plurimensili ai mezzi pubblici, destinato ai possessori di auto diesel Euro 3, 4 e 5 residenti in Piemonte.

COS’È IL BONUS TRASPORTI PIEMONTE (BONUS TPL)

Per migliorare la qualità dell’aria, incentivare l’uso del trasporto pubblico e supportare coloro che non possono usare l’auto, ora e in futuro, per i noti limiti ambientali, la Regione Piemonte mette a disposizione 100.000 buoni da 100 euro ciascuno da richiedere dal 30 ottobre 2023 per l’acquisto degli abbonamenti annuali a bus, treni e metropolitana e per gli abbonamenti plurimensili studenti, oltre che il rimborso di quelli comprati dallo scorso 1° settembre.

Altri 100.000 bonus trasporti verranno erogati nel 2024 e nel 2025.

Il buono si può richiedere online sulla piattaforma dedicata (attiva dal 30/10/2023) ed è cumulabile con il Bonus Trasporti nazionale da 60 euro. Risulta inoltre applicabile a tutte le tariffe agevolate (abbonamenti per studenti, per anziani o altri a prezzo ridotto) proposti dalle varie aziende TPL.

Il Bonus Trasporti Piemonte, o Bonus TPL, è finanziato con 24 milioni di euro così suddivisi: 10 milioni per il periodo settembre 2023 – aprile 2024; 8 milioni per il periodo agosto 2024 – aprile 2025; 6 milioni per il periodo agosto 2025 – aprile 2026.



BONUS TRASPORTI PIEMONTE: CHI PUÒ RICHIEDERLO

Come detto, i soggetti beneficiari del Bonus Trasporti sono i proprietari di veicoli diesel Euro 3, diesel Euro 4 e diesel Euro 5 residenti nella regione Piemonte, sia persone fisiche che giuridiche.

Per le persone fisiche, il beneficiario può essere direttamente il proprietario del veicolo oppure uno dei componenti inseriti nel suo stato di famiglia.

Invece per le persone giuridiche, il beneficiario può essere l’amministratore delegato o un dipendente dell’azienda a cui è intestato il veicolo.

✅ 100mila Bonus da 100€ per abbonamenti di bus e treni, per i possessori di auto diesel Euro 3, 4 e 5. Dal 30 ottobre si può richiedere online e usarlo come sconto sui nuovi abbonamenti o come rimborso per quelli acquistati dal 1° settembre 2023.

(1/5) pic.twitter.com/okyPygetbo — Matteo Marnati (@marnatiofficial) September 27, 2023





BONUS TRASPORTI PIEMONTE: COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

A partire dal 30 ottobre 2023, e fino a esaurimento dei fondi per il periodo 2023-2024, la domanda può essere presentata alla Regione Piemonte esclusivamente online, mediante la piattaforma web già indicata. Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE o CNS. Può presentare la richiesta il proprietario del veicolo oppure un’altra persona, effettuando l’accesso con le proprie credenziali ma indicando i dati del proprietario quale beneficiario. Sono contemplate due diverse possibilità.

Chi deve ancora acquistare l’abbonamento deve entrare nella piattaforma, registrare i propri dati e dichiarare di possedere un veicolo diesel Euro 3, 4 o 5. Il bonus può essere richiesto per il proprietario dell’auto o per un suo familiare convivente. Una volta compilato il modulo, è possibile stampare una ricevuta con il codice che dà diritto allo sconto. Il codice si può usare per l’acquisto online dell’abbonamento o per l’acquisto in biglietteria. Deve essere speso entro la fine del mese in corso.

Chi invece ha già acquistato l’abbonamento ai mezzi a partire dal 1° settembre 2023 e possiede i requisiti per ottenere il Bonus Trasporti Piemonte, può richiedere un rimborso. Anche in questo caso, la procedura dev’essere svolta online caricando su un apposito modulo la ricevuta di acquisto dell’abbonamento con validità dal 1/9/2023 per poter ricevere il rimborso con un bonifico. Questa modalità è attiva anche se si sono acquistati abbonamenti nelle tabaccherie o attraverso canali indiretti di vendita.



BONUS TPL PIEMONTE: NUMERI UTILI

La nostra guida sul Bonus TPL Piemonte è già abbastanza esaustiva, tuttavia chi necessita di ulteriori informazioni da un canale ufficiale può usare i seguenti riferimenti: