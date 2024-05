Pedoni investiti da EV: rischio più alto in città secondo studio in UK

Un recente studio condotto dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine ha segnalato un aumento significativo del rischio di incidenti stradali che coinvolgono pedoni e ciclisti nelle aree urbane in presenza di auto elettriche e ibride rispetto ai veicoli tradizionali a benzina o diesel. Per quanto SICURAUTO.it non sia assolutamente a favore o contro l’elettrificazione o i motori ICE, riportiamo le osservazioni dei ricercatori che sono orientate a sensibilizzare le autorità e i legislatori all’adozione di misure preventive per mitigare questi rischi, laddove risultano più critici. Ecco i dettagli dello studio.

ANALISI DEI DATI SUGLI INCIDENTI STRADALI IN UK

Lo studio, pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health, ha analizzato i dati sugli incidenti stradali nel Regno Unito dal 2013 al 2017. La ricerca ha incluso un campione di 916.713 vittime di incidenti, di cui 120.197 erano pedoni, e ha esaminato 32 miliardi di miglia percorse da veicoli elettrici e 3 trilioni di miglia percorse da veicoli a benzina e diesel. I risultati hanno mostrato che numericamente i veicoli elettrici e ibridi sono stati coinvolti in meno incidenti rispetto a quelli tradizionali. Tuttavia, a parità di miglia guidate, il numero di incidenti con pedoni ed EV è risultato oltre il doppio in città.

IL PROBLEMA DELLA SILENZIOSITÀ DELLE AUTO ELETTRICHE

Secondo l’indagine il tasso medio annuo di vittime tra pedoni è 5,16 ogni 100 milioni di miglia percorse da auto elettriche, a fronte di 2,4 per le auto a benzina e diesel risultato nelle aree urbane. Fuori dal centro urbano, nelle aree rurali o extraurbane, non è stato rilevato lo stesso livello di rischio. Questo è facilmente intuibile dal fatto che oltre una certa velocità, anche il rumore di rotolamento degli pneumatici contribuisce a far percepire l’auto in avvicinamento.

Phil Edwards, primo autore dello studio e professore di epidemiologia e statistica, ha sottolineato che “la maggiore pericolosità delle auto elettriche per i pedoni è dovuta principalmente alla loro silenziosità. A differenza dei veicoli a benzina e diesel, le auto elettriche producono meno rumore, rendendo difficile per i pedoni e ciclisti percepire la loro presenza. Questo rappresenta un rischio significativo, poiché molte persone si affidano ai suoni del traffico per orientarsi”.

AVVISO PEDONI OBBLIGATORIO DAL 2019, MA QUANTE AUTO CE L’HANNO?

I ricercatori raccomandano al governo di intervenire per mitigare questi rischi, soprattutto considerando l’obiettivo di eliminare gradualmente la vendita di auto a benzina e diesel. Edwards suggerisce l’installazione obbligatoria di sistemi di allarme acustico su tutti i veicoli elettrici e ibridi, inclusi quelli già in circolazione.

Sebbene dal luglio 2019, l’Unione Europea ha imposto che tutti i nuovi veicoli elettrici e ibridi siano dotati di avviso acustico (attraverso la norma UN 138 sul funzionamento dell’AVAS – Audible Vehicle Alert System), molti veicoli ne sono privi o non emettono alcun suono quando procedono a bassa velocità. “Se il governo si assicurasse che questi sistemi fossero installati in tutti i veicoli elettrici imponendoli anche alle auto elettriche più vecchie, sarebbe un buon inizio”, è la dichiarazione di Edwards che riporta TheGuardian.